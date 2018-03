In queste ore siamo vicini a una nostra brava collega colta da malore

“Ma quale crisi - Gigi e Anna si sposano!”. La notizia bomba sulla coppia D’Alessio-Tatangelo - data ormai da tutta per spacciata. Sta succedendo in queste ore : Una notizia che ha fatto il giro delle testate italiane in poche ore lasciando a bocca aperta i fan, nonostante qualche sito l’avesse anticipata. La rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continua a tenere banco, con indiscrezioni, smentite e pericolosi terzi incomodi che continuano a comparire giorno dopo giorno. A confermare che le cose non vadano benissimo, tanto per usare un eufemismo, è stata proprio la cantante nel ...

“Un attacco di cuore - mentre dormiva”. Ancora un lutto nel mondo dello sport : la terribile notizia arrivata proprio in queste ore. I tifosi ricordano il loro beniamino - 45 anni : Un mese davvero terribile per gli appassionati di sport di tutto il mondo, che in queste ultime settimane si sono trovati a fare i conti con una serie di notizie drammatiche. A partire dalla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, calciatore che in passato aveva vestito anche la maglia della Nazionale italiana e che è stato ricordato sui campi di tutto il mondo con striscioni, applausi e accorati minuti di silenzio. Dal calcio ...

Mafia - Giletti contro l’assessore siciliano : “Mi vergogno di questo Stato. Dia solidarietà a queste donne abbandonate” : Durissimo monito di Massimo Giletti a Non è L’Arena (La7) all’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Edgardo Bandiera (Forza Italia). Nel corso della trasmissione, viene affrontata la vicenda delle sorelle Irene, Anna e Ina Napoli, che insieme alla loro madre gestiscono un’azienda agricola di 90 ettari a Mezzojuso (Palermo), antico feudo del boss mafioso Bernardo Provenzano. Dal 2006 le donne sono vittime dei ...

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La rivelazione di queste ultime ore getta una nuova terribile luce sul destino del reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

queste case stampate in 3D si costruiscono in 24 ore e costano 3 - 5 mila dollari : Le case del futuro, stampate in 3D nel giro di ventiquattro ore, arriveranno inizialmente a El Salvador, uno dei paesi più poveri al mondo. New Story e Icon , le due società che hanno sviluppato la stampante 3D in grado di costruire abitazioni, hanno deciso di ribaltare le abitudini: l'innovazione servirà per primi i più poveri, e ...

Steve Bannon : «Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione» : L’ex ideologo di Trump: «Espressioni diverse, fenomeno unico nazional-populista. Il mio sogno è di vederli governare assieme. Sarà Salvini la forza trainante»

Steve Bannon : “Cinquestelle e Lega - è in Italia il cuore della nostra rivoluzione” : C’è un rivoluzionario americano che si aggira per l’Europa e pensa che le elezioni del 4 marzo abbiano trasformato l’Italia nel «centro del mondo in rivolta». Steve Bannon, 65 anni, ci riceve nella camera di un hotel di Milano dove si alternano visitatori Italiani e telefonate dagli Stati Uniti. Camicia sportiva, barba poco curata e BlackBerry semp...

Milan - Gattuso : 'Arsenal superiore. Per crescere servono anche queste legnate' : Squadra pesante? Sono partite totalmente diverse dal campionato italiano, dove tutto il mondo ti guarda. E' vero che eravamo meno brillanti, abbiamo sofferto. Ma se vai ad analizzare la partita, in ...

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Perché ci ammaliamo di cancro? Come si forma un tumore? A queste domande risponde “Bersaglio mobile” : Oggi il cancro continua a fare paura, tanto da essere spesso definito il male del secolo, se non del millennio. Perché ci ammaliamo di cancro? Come si forma un tumore? Quali sono le prospettive della ricerca? Qual è il ruolo del sistema immunitario contro un nemico trasformista che solo nel nostro Paese continua a colpire mille persone al giorno uccidendone 500? A queste domande prova a rispondere Alberto Mantovani, direttore scientifico di ...

“È reato”. Isola dei famosi - quel che è successo è molto grave. Sono costretti a intervenire gli avvocati. Il comunicato ufficiale sta circolando in queste ore : “Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine a una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell’esperienza vissuta al programma televisivo ‘L’Isola dei famosi’. Ma andiamo con ordine – è ciò che Chiara Nasti ha scritto nel comunicato ufficiale che ha emesso dopo l’audio divulgato da Striscia la notizia, quello che contiene rivelazioni sul canna-gate – Una volta in ...

Nelle ultime 48 ore ti è successa una di queste cose o ti sei sentita strana? Attenzione - potrebbe essere stato un mini-infarto. È un po’ diverso dall’infarto vero e proprio ma dovresti chiamare il tuo medico il prima possibile : Gli esperti lo hanno detto chiaramente: stanno aumentando tra le persone giovani. E se accade è per via dell’ipertensione, del diabete, dal consumo eccessivo di tabacco, dall’obesità. Quindi bisogna fare Attenzione. Di che stiamo parlando? Degli infarti che, appunto, stanno aumentando in modo esponenziale tra le persone giovani. Ma anche i mini infarto sono un bel problema e non vanno assolutamente presi sotto gamba. Di che si tratta? Di ...