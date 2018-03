In pensione con il cumulo gratuito | i requisiti per i professionisti

Accordo con Abi sospensione rate mutui : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli e il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini hanno firmato il protocollo sulla sospensione delle rate di rimborso dei ...

Consip - Riesame : no sospensione Scafarto : 19.51 Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare interdittiva dal servizio per il capitano dei carabinieri Scafarto, coinvolto nell'inchiesta Consip. L'ufficiale è indagato per falso, rivelazione del segreto d'ufficio e depistaggio. Il provvedimento era stato emesso il 25 gennaio scorso. La sospensione era prevista per un anno.I legali di Scafarto avevano avevano presentato istanza al Riesame nei giorni scorsi.

VIAGGI E LUSSO CON pensione DELLA NONNA MORTA/ Torino - incassa da 10 anni l’assegno : truffa da 210mila euro : truffa ai danni dell'Inps: un 40enne per dieci anni ha percepito la PENSIONE DELLA NONNA MORTA senza chenessuno se ne accorge, ci ha pensato la Guardia di finanza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:15:00 GMT)

pensione a 57 anni? Conviene davvero versare al Fondo Casalinghe? Video : Gli ultimi dati Istat sull'occupazione e sulla previdenza per donne sono allarmanti. In un articolo dell'edizione digitale del quotidiano La Repubblica emerge il fatto che l'Italia è avanti solo alla Grecia tra i paesi della UE in quanto a lavoro per le donne. nella campagna elettorale appena passata i lavori di cura della famiglia e le #Pensioni per donne prive di occupazione sono entrati nei discorsi di tutti i partiti politici. Secondo il ...

RIFORMA PENSIONI/ I casi di prepensionamento con isopensione (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. I casi di prepensionamento con isopensione. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:47:00 GMT)

pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi - ecco a chi si applica Video : Mantenere il requisito contributivo in vigore prima della riforma del 1992 e calcolo della Pensione con il sistema misto, sono i principi su cui si basa una particolare misura di Pensione ancora vigente. Si tratta di una prestazione erogata senza sconti rispetto all’eta' pensionistica vigente, cioè 66 anni e 7 mesi, ma con un ridotto numero di contributi da racimolare. La Suprema Corte di Cassazione qualche giorno fa ha emanato una sentenza ...

pensione con 15 anni di contributi? Non vale per chi lavora part time : I Giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda di pensionamento di un lavoratore part-time che chiedeva il beneficio della Deroga Amato. La Cassazione con l'ordinanza numero 4442 del 23 Febbraio...

Sconti pensione anticipata 2018 : ultime novità uscita quota 41 - precoci e donna Video : Potrebbero arrivare dal prossimo Governo le novita' di uscita con Sconti sulla #pensione anticipata rispetto agli attuali requisiti nelle formule delle pensioni per precoci, della quota 41 per tutti, del ritorno alla #quota 100, della proroga dell'opzione donna e degli sgravi di uscita per i lavori gravosi. E' questa l'analisi condotta da Il Messaggero sulle proposte di riforma delle #pensioni anticipate e delle possibilita' di uscita per ...

pensione con 15 anni di contributi - non vale per i part time : La possibilità di andare in Pensione con 15 anni di contributi, come previsto dalle Deroghe Amato, non vale per i lavoratori part time. Lo ha precisato recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4442 del 23 febbraio scorso intervenendo sul rigetto da parte dell’Inps di una domanda di Pensione di vecchiaia per una lavoratrice impiegata per diversi anni con orario part time. Il caso della sentenza La lavoratrice contestava ...