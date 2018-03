In Italia e nel mondo usiamo troppi antibiotici

Previsioni Meteo - forte maltempo nel weekend di Pasqua sull’Italia : tempesta atlantica in arrivo : 1/14 ...

Governo : Toninelli - confronto su temi ma Italiani chiedono nostra premiership : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – La rivendicazione della premiership da parte del Movimento 5 stelle “è semplicemente per rispettare il voto popolare. Quando 11 milioni di italiani hanno votato il Movimento 5 stelle che si è presentato con un candidato premier e una squadra di Governo, significa che questo dobbiamo rispettare”. Lo dice il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli.In ogni caso, aggiunge, “metteremo al centro ...

Inghilterra-Italia 1-1 - Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca qualità : ora largo ai giovani - ma… : Inghilterra-Italia 1-1- Un pareggio a Wembley maturato nei minuti finali grazie ad un calcio di rigore concesso dal Var. Inghilterra-Italia termina 1-1. C’è da esaltarsi? No, per niente. Quella di ieri, con ogni probabilità, è stata l’ultima partita sulla panchina azzurra di Gigi Di Biagio. Un uomo di calcio a livello totale. Un uomo che, […] L'articolo Inghilterra-Italia 1-1, Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca ...

Aiuti a 900 mila poveri in Italia. Sette su 10 vivono nel Sud : ROMA - Le persone beneficiate da misure di contrasto alla povertà sono nel primo trimestre 2018 quasi 900 mila e 7 su 10 dei beneficiari risiedono al Sud Italia. Campania in testa, seguita da Sicilia ...

Italia : italo-marocchino arrestato già bloccato a Brescia nel 2015 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nello skeet maschile l’Italia vince la classifica a squadre. Tre azzurri nei primi quattro nell’individuale : Si chiude con un’ottima prestazione degli azzurrini dello skeet maschile la tappa australiana della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: a Sydney l’Italia vince la classifica a squadre e centra il secondo posto con Matteo Chiti, il terzo con Niccolò Sodi ed il quarto con Elia Sdruccioli. Vittoria nell’individuale, con nuovo record del Mondo, per il cinese Dou Xuyang. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato di Elia ...

Pagelle Inghilterra-Italia 1-1 : Insigne nel finale su rigore risponde a Vardy - il migliore in campo : L’Italia ha pareggiato a Londra, nel mitico stadio di Wembley per 1-1 contro l’Inghilterra in amichevola: andiamo a scoprire le Pagelle degli azzurri. ITALIA, 6: dopo un buon avvio è macroscopica la topica che permette all’Inghilterra di andare in vantaggio. Nonostante i tanti avvicendamenti a lungo la squadra non punge, poi il lampo di Chiesa ci dà il pari. G.Donnarumma, 6.5: si oppone alla grande alla metà del primo tempo su ...

L'Italia di Di Biagio riprende l'Inghilterra nel finale : finisce 1-1 a Wembley : L'Italia di Luigi Di Biagio prende fiato e solo nel finale riesce a pareggiare contro l'Inghilterra di Southgate. Gli azzurri, infatti, dopo aver perso per 1-0 contro l'Argentina a Manchester, hanno ripreso per i capelli, a Wembley, i padroni di casa dell'Inghilterra. La gara è stata abbastanza equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con gli azzurri che sono pure andati più volte vicini al gol ma l'imprecisione e la bravura degli avversari ...

Lutto nello sport Italiano : muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA : gli azzurri sognano l’impresa nel tempio di Wembley : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e sconfitta con la Seleccion. Potrebbe essere anche ...

“Allarme meningite” - chiuse due discoteche. Torna la paura nella città Italiana per un focolaio accertato : due ricoveri e controlli serrati : Torna la paura e l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel ...

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Italia DA SOGNO! Jennifer Lombardo e Giorgia Russo sul podio nel totale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’ITALIA prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

Elezioni - Citigroup : Italia al voto nel 2019 insieme alle Europee : La legislatura appena iniziata? Potrebbe avere vita breve, e non soltanto per analisti politici e dintorni. A sbilanciarsi, infatti è anche la maxi-banca Citigroup , che in un report redatto dai suoi ...