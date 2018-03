In chat con il Maxxi | ecco il robot che svela segreti e opere del museo

Con strano tempismo Snapchat vuole integrare app esterne : Azzardo, o coraggio: dipende dai punti di vista. La versione beta di Snapchat ha appena inaugurato una nuova scheda chiamata “App connesse”, nelle Impostazioni. “Queste applicazioni sono connesse al tuo account di Snapchat. Scegli un’app per controllare a cosa accede” recita la spiegazione, come riporta Mashable. Ma come: Facebook è appena finita in uno scandalo di dimensioni globali per le informazioni ottenute da ...

"Ho incontrato Alessandro in aereo. Mi ha detto che doveva incontrare una persona. Ha chattato tutto il tempo" : "Alessandro Fiori non è partito dall'aeroporto di Linate, ma da Malpensa. Era un volo della Turkish Airlines partito nel primo pomeriggio del 12 marzo. Abbiamo viaggiato insieme. Lui è arrivato all'ultimo minuto. Eravamo seduti vicini. Ha chattato per tutto il tempo. Aveva due cellulari di cui uno nuovo che non sapeva tanto usare". È quello che ha detto un telespettatore che ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito ...

Whatsapp : giocare con gli amici in chat è possibile Video : #Whatsapp è nata in origine come un'applicazione destinata [Video] solo ed esclusivamente allo scambio di messaggi. Con il passare degli anni le funzionalita' sono aumentate grazie all'introduzione di aggiornamenti vari: attualmente è possibile effettuare chiamate, Videochiamate, pubblicare le proprie storie, scambiare oltre alle foto, anche documenti e file audio. Ma la vera novita', per questo social network è la possibilita' di giocare con i ...

Alla guida di un aereo si divertono con Snapchat - un video li inchioda Video : Un 'siparietto' in volo mentre l'#aereo viaggiava a oltre novemila metri d'altezza con il pilota automatico inserito. Due piloti della compagnia britannica low cost #easyJet hanno pensato bene di giocare e scherzare con il cellulare utilizzando le animazioni di #Snapchat mentre l'aereo di linea [Video] in volo era diretto da Parigi a Madrid. Hanno voluto filmare e pubblicare online la performance che non è passata inosservata. La reazione della ...

WhatsApp/ chattare con gli amici e divertirsi : ecco quattro giochi da fare in gruppo : WhatsApp, Chattare con gli amici e divertirsi: quattro interessanti giochi da fare nelle chat di gruppo della nota app messaggistica. Attenzione a Game of Names, Verità o sfida e…(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:26:00 GMT)

WhatsApp - ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici : Un elenco di giochi da fare su WhatsApp WhatsApp, ecco come giocare in chat e divertirsi con gli amici WhatsApp non è solo un app di messaggistica utile per rimanere in contatto facilmente con amici e ...

Cancellarsi Da Facebook Senza Perdere Foto - chat E Conversazioni : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Prima però scarica sul tuo computer tutti i contenuti che hai caricato sul social network (Foto, video, commenti, Chat, Conversazioni, Messenger) Come scaricare un backup di Facebook Nuovo giorno, nuova guida dedicati ai lettori di YLU e appassionati di social network. Oggi in particolare andremo a […]

Volley - Champions League 2018 – Civitanova scatenata sul PGE Skra Belchatow! Lube ai quarti di finale - derby con Trento : Civitanova si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile e ora affronterà Trento in un derby al cardiopalma che varrà l’accesso alla Final Four di Kazan. I Campioni d’Italia hanno demolito il PGE Skra Belchatow per 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) nel ritorno degli ottavi di finale, confermando così la propria supremazia nei confronti della squadra polacca dopo il 3-2 di Lodz. La Lube ha mandato in ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova per chiudere i conti col Belchatow - quarti di finale nel mirino : Civitanova va a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 20.30) i Campioni d’Italia ospiteranno il PGE Skra Belchatow nel ritorno degli ottavi: dopo essersi imposti per 3-2 nella bolgia di Lodz, la Lube deve vincere di fronte al proprio pubblico oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set per passare il turno. I ragazzi di coach Medei hanno tutte le ...