In attesa di Spring Creators Update | Fall Creators Update raggiunge il 90% di adozione

surface-phone

: Il nuovo disco degli a Hawk and a Hacksaw uscirà tra poche settimane. Inganniamo l'attesa ascoltando il primo estra… - Unplug_In_Monti : Il nuovo disco degli a Hawk and a Hacksaw uscirà tra poche settimane. Inganniamo l'attesa ascoltando il primo estra… - Rodo_Hotel : Primavera Festival: festeggia l'arrivo della tanto attesa #primavera a #Firenze! #loverodo #travel #travelling… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Mentre noi aspettiamoprevisto nel mese di aprile,continua ad incrementare la propria percentuale difra gli utenti Windows 10. AdDuplex ha pubblicato appena pochi minuti fa i nuovi dati relativi alla diffusione di ogni versione di Windows 10 e, ovvero quello disponibile attualmente per i non iscritti al programma Insider, ha raggiunto quota 90% diventando automaticamente il majorcon la velocità di diffusione più alta basata su un lungo periodo. Si tratta di un risultato ottimo soprattutto se contiamo che è stato distribuito a scaglioni, quindi, molti utenti l’hanno ricevuto soltanto settimane o persino mesi dopo il rilascio ufficiale. Anniversarye Novembersono calati, invece, rispettivamente al 3.6% e allo 0.8%, i quali rappresentano probabilmente tutti i PC e tablet che non ...