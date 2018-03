In Abruzzo per Torneo delle Regioni | calcio categoria juniores | muore dirigente del Cpa

Scienza : l’Abruzzo si candida per un super laboratorio sulla fusione nucleare : La Regione Abruzzo si candida per ospitare nell’Interporto di Manoppello (Pescara) il progetto europeo Dtt (Divertor Tokamak Test), la macchina sperimentale da 500 milioni di euro destinata a fornire risposte chiave sulla fattibilita’ scientifica e tecnologica della fusione nucleare, la forma di energia che riproduce i processi interni alle stelle. La presentazione ufficiale della candidatura oggi a Pescara. “Quello ...

Abruzzo - stop a nuovi ipermercati fino al 2021 : «L'idea, popolare soprattutto nel recente passato, secondo cui questa economia potesse essere sostituita dai grandi centri commerciali che poi si collocano fondamentalmente nelle periferie urbane», ...

Regione Abruzzo - dopo la debacle Pd lasciano due assessori di D’Alfonso : “Persa la fiducia di 180mila persone” : dopo la débâcle elettorale del 4 marzo, per il Pd abruzzese le grane non sono finite. Ridimensionata la pattuglia dem da sette a tre parlamentari, tocca ora al governatore della Regione e neosenatore, Luciano D’Alfonso, fare i conti con le prime defezioni pesanti: quelle dell’assessore all’Urbanistica e ai parchi, Donato Di Matteo (che il primo febbraio aveva lasciato il Pd, lamentando “un’assenza di collegialità”, per aderire a Regione ...

Elezioni 4 Marzo : In Abruzzo Chi Vince e Chi Perde. Tutti i Nomi : L'Aquila - E' praticamente un "cappotto" quello del Movimento Cinque Stelle. Alla Camera il dato proporzionale, con 784 seggi su 1.639 scrutinati, è del 37,2%. Sull'altra sponda del parlamento il centrodestra è bloccato al 36,7%: Forza Italia 15.11%, Lega 14.46%, Fdi 5.57%, Noi per l’Italia 2.29%. Mai così male, invece, il centrosinistra, fermo al 18.67%, con il Pd ...

Elezioni - urne aperte dalle 7 alle 23 - in Abruzzo oltre un milione al voto : L'Aquila - urne aperte dalle 7 alle 23 in Abruzzo per le Elezioni di rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati: sono un milione 45 mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto, in prevalenza donne (538.999) rispetto agli uomini (506.164). Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi avesse smarrito la propria ...

Maltempo - in Abruzzo solo pioggia : temperature “miti” : In Abruzzo le nevicate e il gelo dei giorni scorsi, che avevano portato alla chiusura di quasi tutte le scuole dei vari Comuni, per ora sono un ricordo. Oggi sulla regione piove un po’ ovunque e le temperature sono al di sopra dello zero. Sia il rialzo termico che le piogge hanno definitivamente sciolto gli accumuli di neve. L'articolo Maltempo, in Abruzzo solo pioggia: temperature “miti” sembra essere il primo su Meteo Web.

CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI + EUROPA «Siamo la vera sorpresa di queste elezioni - il superamento del 3% è vicino» - Abruzzo in ... : Agli elettori chiediamo di fare una scelta in controtendenza: votare radicali per conquistare più diritti e un mondo migliore, perché in fondo chi è che non ha mai votato un referendum radicale?».

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Abruzzo Include : 101 candidati per il bando regionale : Viabilità, alla Provincia di Pescara saranno destinati 14 milioni di euro 3 Abruzzo Include: 101 candidati per il bando regionale Il Comune di Montesilvano, l'associazione temporanea di scopo '...

Previsioni Meteo Abruzzo - Protezione Civile : ancora neve ma temperature minime in aumento : Il nucleo freddo siberiano – spiega il Centro Funzionale d’Abruzzo – si sta spostando verso i Balcani, sospinto da correnti occidentali di natura atlantica, più miti ed umide, che stanno entrando, attraverso Gibilterra, sul Mediterraneo Occidentale. Ciò consentirà, oggi, lo sviluppo di una modesta area di alta pressione sull’Italia che manterrà condizioni di stabilità, almeno fino a sera. A quest’ultima farà seguito una ...

Zone economiche speciali - opportunità per Abruzzo e Molise : ...che permettono al Mezzogiorno d'Italia di sperimentare una misura innovativa di grande successo per l'accrescimento dei territori e che ha già prodotto risultati importanti in diverse Zone del mondo. ...

Diga Chiauci - a Vasto firmato accordo tra Molise e Abruzzo per il completamento dell'invaso : L'acqua è sempre più un valore straordinario per la nostra economia. Ritengo che questo sia un modo per dare contezza non alle ingenti risorse investite, ma quanto soprattutto alle potenzialità che ...

Diga Chiauci - a Vasto firmato accordo tra Molise e Abruzzo per completamento : L'acqua è sempre più un valore straordinario per la nostra economia. Ritengo che questo sia un modo per dare contezza non alle ingenti risorse investite, ma quanto soprattutto alle potenzialità che ...

Maltempo Abruzzo : A24 e A25 riaperte ai mezzi pesanti : L’intera rete autostradale abruzzese è stata riaperta alla circolazione dei mezzi pesanti, in conseguenza della revoca con effetto immediato del divieto di transito da parte delle prefetture di Chieti e L’Aquila. “Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti e’ rientrata nella normalità,” si spiega nella nota della società concessionaria, Toto holding. L'articolo Maltempo Abruzzo: A24 e A25 riaperte ...