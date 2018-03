Immobiliare USA | riprende la compravendita di case

Immobiliare USA - a gennaio forte calo per la vendita di case nuove : Crolla a gennaio la vendita di nuove case negli Stati Uniti che ha segnato un calo del 7,8% a 593 mila unità. Il dato, reso noto dal Dipartimento del Commercio , è diminuito del 7,8% a 593mila unità, ...

Mercati Usa - emergono tensioni su tassi e Immobiliare : Ad esempio la riforma fiscale di Donald Trump si rivelera'effettivamente una spinta per l'economia nel suo complesso? Moody's ad esempioha calcolato che il contributo della riforma fiscale all'...

USA - fiducia settore Immobiliare invariata a febbraio : Teleborsa, - Stabile la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall' indice NAHB . A febbraio il dato è rimasto invariato rispetto al mese precedente, attestandosi a 72 punti, risultando in ...

USA - dicembre nero per l'Immobiliare : Tornano a scendere a dicembre le vendite di nuove abitazioni in una USA dopo maxi rimbalzo del mese precedente . Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un calo del 9,3% a 625 mila unità rispetto ...