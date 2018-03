Lazio - Immobile e Parolo in campo : Lazio furiosa con la Figc : Adesso la Lazio se li ritrova ancora più spompati. Inzaghi era furioso ieri a vedere di nuovo Immobile e Parolo titolari. Pensava che l'amichevole contro l'Argentina potesse bastare, invece il ct Di ...

Lazio - Immobile : 'Siamo usciti dalla crisi'. Parolo : 'Sorteggio? Avanti senza paura' : Vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, al termine della vittoria per 5-1 contro la Steaua di Bucarest, ha commentato il match in zona mista: 'Siamo ...