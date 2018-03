“Il volo ritarda” | il motivo è in questa foto Quasi un’ora e l’aereo non fa un metro

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sarà successo a tutti almeno una volta nella vita. Finalmente a bordo, magari dopo una coda interminabile al check in e qualche storia sui bagagli, l’aereo sembra proprio non voler decollare. Cuffie alle orecchie, un ultimo sguardo al telefono prima di spegnerlo, qualche sms o una breve chiamata per dire che si sta partendo, uno sguardo veloce alle riviste e alle istruzioni che si trovano nella tasca del sedile di fronte. Pure un salto al bagno, perché no, prima di allacciare le cinture. Passano i minuti, l’aereo si riempie. Sembra tutto okay, il personale di bordo non dà segnali evidenti e dalla cabina di comando tutto tace. Che succede adesso? Perché non parte? Che noia, io ho fretta di arrivare, mi aspettano. Le classiche domande. I motivi di un ritardo possono essere svariati. Tante volte è colpa di qualche passeggero indisciplinato, altre del maltempo, altre ...