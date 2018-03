Il vertice Kim-XI | che cosa significa in tre punti-chiave

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordcoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Pompeo mette a rischio il vertice Trump-Kim. Oppure no? : La sostituzione della 'colomba' Rex Tillerson con il 'falco' Mike Pompeo come Segretario di Stato Usa suscita diffusi timori di un irridigimento della politica estera statunitense, specialmente sugli spinosi dossier Corea del Nord e Iran. Anche gli

Kim scrive a Trump : voglio un incontro. Lo storico vertice entro maggio | : Il messaggio del nordcoreano affidato a una delegazione di Seul. Intanto il presidente Usa ha emesso dazi su acciaio e alluminio «per esigenze di sicurezza nazionale»

Le sette parole chiave per capire il vertice tra Trump e Kim : Da denuclearizzazione a sanzioni, da Olimpiadi a sorpresa, le chiavi di lettura pa aiutare a capire la svolta politica dietro il primo storico summit bilaterale tra il presidente americano e quello nordcoreano in programma entro il mese di maggio...

Kim : voglio vedere Trump E lui accetta| La sede del vertice? Sud Corea o Svizzera : La Corea verso uno stop dei test missilistici? Washington vara dazi per ragioni di sicurezza nazionale

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - storico vertice entro maggio : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Trump e Kim si incontreranno : storico vertice entro maggio : Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno entro la fine di maggio. A chiedere un vertice è stato nella notte italiana il dittatore nordcoreano e a stretto giro è arrivato l'ok del presidente Usa. Un summit che ha lo scopo di "arrivare alla denuclearizzazione definitiva", come ha annunciato il consigliere nazionale sudcoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, che nei giorni scorsi era volato a Pyongyang per i primi colloqui ...

Nucleare - Kim e Trump si incontreranno entro maggio : un vertice "che farà storia" : Kim Jong-un ha invitato Donald Trump a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione. Un primo importante passo dopo mesi di tensione durante i quali l'opzione militare è stata davvero sul tavolo...