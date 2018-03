Il telescopio spaziale più potente di sempre

Astronomia : il telescopio spaziale Kepler analizza il mistero delle supernove veloci : Il telescopio spaziale Kepler della NASA ha catturato i momenti finali della morte di una stella, rivelando una violenta esplosione a differenza di qualsiasi altra supernova. Un nuovo studio dell’Australian National University (ANU) esamina la morte della stella, che era avvolta in un denso involucro di gas e polvere. Quando una stella massiccia si avvicina alla fine della sua vita, un’esplosione luminosa espelle materiale stellare nello spazio, ...

Una tempesta su Nettuno ripresa da un telescopio spaziale : Enorme e oscuro: è così che possiamo descrivere questo vortice di gas sulla superficie di Nettuno. Immortalata grazie al potente occhio del telescopio spaziale Hubble, la tempesta sembra aver lasciato alle spalle la sua massima espansione e avviarsi verso la conclusione. È la prima volta che assistiamo a un fenomeno del genere, ed è successo grazie al programma Opal (Outer planets atmosphere legacy) della Nasa, atto proprio a ricostruire le ...

Previsioni Meteo spaziale per Nettuno : il telescopio Hubble “cattura” una tempesta in fase calante : Un perturbazione in transito che sta esaurendo la sua forza distruttiva: è questo il quadro delle condizioni atmosferiche di Nettuno, tracciato da Hubble nelle vesti di ‘Meteorologo’ cosmico. La tempesta in questione è stata scoperta – a latitudini medie-meridionali – dal telescopio Nasa-Esa il 18 settembre 2015 e da allora è stata tenuta sotto controllo; l’ultimo monitoraggio, effettuato il 6 ottobre 2017, mostra una ...

Astronomia : il telescopio spaziale Kepler ha scoperto quasi 100 nuovi esopianeti : Il cacciatore di pianeti colpisce ancora. Kepler, il telescopio spaziale della Nasa che già detiene il record assoluto per il numero di mondi scoperti, ha individuato quasi 100 nuovi esopianeti. Lo rende noto un team di astronomi coordinato dalla Technical University della Danimarca, che analizzando gli ultimi dati raccolti della missione Kepler ha trovato un ricco bottino. “Abbiamo iniziato studiando 275 candidati – spiega Andrew Mayo, prima ...

Il collaudo in time lapse del telescopio spaziale Webb : Sarà il più potente (e il più costoso) telescopio spaziale, e sono ormai diversi anni che la Nasa ci lavora. L’osservatorio James Webb, soprannominato “l’erede di Hubble”, è quasi pronto al lancio, previsto per il mese di ottobre, e sono in corso gli ultimi test per verificarne la resistenza alle temperature incredibilmente basse alle quali dovrà operare. In questo time lapse, realizzato durante i suoi nove mesi di stazionamento presso il ...

