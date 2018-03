Il Teatro di Roma ad Amatrice : L'impegno del Teatro di Roma per i luoghi colpiti dal sisma del 2016 continua anche a giugno con un programma di attività che prevede gli spettacoli del Teatro delle Ariette ad Amatrice e Cittareale ,...

Il 23 marzo il Teatro dell'Opera di Roma era affollatissimo in ogni ordine di posti per il debutto di COSTANTINOS CARYDIS , direttore d'orchestra greco .

Levante nel Teatro delle meraviglie : la recensione del concerto a Roma : "Mi si legge in fronte il caos che ho dentro", sussurra la cantautrice , mentre la porta comincia ad aprirsi, come per invitare gli spettatori ad entrare ancora una volta nel suo mondo, nel suo caos: ...