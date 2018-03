“Il suo ultimo regalo” È successo proprio il giorno della morte di Fabrizio Frizzi Una

Miccichè : “Il 7 maggio Lega a avrà il suo cda” : ”Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l’unanimità tra tutte le componenti. La Lega A avrà un CdA e una gestione ordinaria, come tutte le aziende”. Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea dei club nella sede romana del ...

“Il dolore di Carlotta”. Frizzi : la camera ardente. Migliaia di persone per l’estremo saluto a Fabrizio. Ma su tutti spiccava lei : la moglie accanto al feretro del suo amato : Una giornata difficile, di grande dolore per la famiglia di Fabrizio Frizzi. Ma forse un po’ di conforto è arrivato, grazie alle Migliaia di persone che sono giunte fuori dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l’ultimo saluto all’amato Fabrizio. Non poteva mancare chiaramente Carlotta Mantovan, l’amata moglie e madre di Stella che oggi ha appena 5 anni e ha perso il suo papà. Al suo fianco il direttore ...

Incinta a 14 anni dopo uno stupro - muore durante il parto : “Il suo corpo non era pronto” : In Paraguay, un’adolescente di 14 anni è morta durante il parto. Era rimasta Incinta dopo aver subito le violenze sessuali di un uomo di 37 anni. “Il suo corpo non era pronto per una gravidanza”, ha dichiarato il direttore dell’ospedale. Nel Paese sudamericano, dove ogni giorno 4 minori sono vittime di abusi sessuali, la legislazione non permette l’interruzione di gravidanza nei casi di stupro o incesto.Continua a leggere

“Il suo periodo buio”. Fabrizio Frizzi - a poche ore dalla morte arriva la rivelazione inaspettata. Ciò che si è saputo sul conduttore è molto diverso dalla “versione” che tutti conoscevano : Se ne è andato a 60 anni appena compiuti e ha spezzato il cuore di tutti. Scomparso prematuramente all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto enorme. E tanto dolore dietro di sé. Una carriera, la sua, iniziata quando Frizzi era poco più che ventenne. Erano gli anni ’80 e Frizzi iniziò il suo percorso con il programma per bambini Pane e marmellata. Tanti furono i programmi che condusse fino ...

“Il suo corpo è lì”. Isabella Noventa - ultime notizie : finalmente uno spiraglio di luce per i familiari della segretaria di Albignasego : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione del caso. Il giallo della segretaria di Albignasego uccisa a 54 anni nella tra il 15 e il 16 gennaio 2016, sta ancora oggi facendo parlare di sé, presentandosi come uno dei delitti più atroci e inspiegabili dopo quello Manuela Orlandi. Gli avvocati dei tre in carcere condananti in primo grado per l’omicidio, Freddy Sorgato (ex ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - la diretta – Salvini : “Il problema di Berlusconi sono i suoi. A Palazzo Chigi vado io” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta soprattutto la candidatura a presidente del Senato, ...

“Il suo cuore sta cuocendo”. Orrore infinito. Una coppia come tante : ma la realtà era diversa. Prima compie sul suo corpo un vero scempio - poi chiama la polizia : “Quello che abbiamo visto non è umano…” : Una storia dell’Orrore che arriva dalla Russia e che per la sua atrocità ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il protagonista di questo evento di cronaca si chiama Alexey Yastrebov, un uomo di 35 anni che è stato arrestato per l’omicidio della 27enne Ekaterina Nikiforova. Un delitto dai contorni decisamente macabri, dal momento che il 35enne non solo ha ucciso la donna, ma ne avrebbe anche mangiato il cuore. Secondo il quotidiano ...

“Il nuovo tronista è lui”. Nessuno ci crede. A Uomini e Donne il trono di Nicolò Brigante sta per giungere al termine - al suo posto è in arrivo un nome grossissimo (e non è Jeremias Rodriguez). Però c’è chi storce il naso : “Il solito raccomandato” : Il toto nome è partito da tempo, ma ancora non si è capito chi salirà sul trono classico adesso che l’avventura Nicolò Brigante sta per giungere al termine. Infatti sia il giovane che le ‘colleghe’ Sara Affi Fella, Nilufar Addati sono arrivati alla fine del loro percorso all’interno di Uomini e Donne. Discorso differente va fatto per Mariano Catanzaro che essendo arrivato da poco ha ancora della strada da fare (per la gioia dei ...

Striscia La Notizia su Alessia Marcuzzi : “Il suo attacco a Eva Henger? Aveva bevuto” : Striscia la Notizia non molla un centimetro e continua la campagna mediatica contro Alessia Marcuzzi. Stavolta le hanno dato dell’ubriacona: “La vampa avvampa e rimprovera Eva di aver parlato del canna gate troppe volte in altri programmi […] Perché la svicolona appare così visibilmente poco lucida? Come mai ha perso il controllo? La goccia che ha fatto traboccare il vaso sanguigno di Alessia non è stata la concorrente ungherese, ma la ...

“Il suo gusto sarà completamente diverso”. Arriva una nuova Coca-Cola. La svolta a sorpresa dell’azienda - che spiazza i consumatori. Cosa troveremo sugli scaffali dei supermercati : Una tradizione secolare che sta per infrangersi, dopo aver retto fino a oggi. Di Cosa stiamo parlando? Di una bevanda ormai storica, criticata a più riprese negli anni ma capace a lungo andare di incontrare il gusto dei consumatori in ogni parte del mondo e dalla ricetta talmente segreta da far sembrare il nome dell’assassino di Kennedy, a confronto, un’informazione di poco conto. Ora la Coca-Cola, leader fin dalla sua nascita ...

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Il suo segretario è Renzi”. “Si è dimesso. So che è un dramma per lei e Berlusconi” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo osserva: “Il suo segretario è Matteo Renzi, eletto dalle primarie dove lei è stato sconfitto”. “No, quello non è più il segretario” – ribatte Emiliano – “si è dimesso. Lo so che per lei e Berlusconi è un dramma”. Si scatena in studio la polemica, coinvolgendo anche il giornalista di ...

Davide Astori morto - “Il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

Oscar 2018 - la più sexy sul red carpet? Si ‘scommette’ su Margot Robbie : “Il suo abito passerà alla storia” : “Non posso ovviamente dire nulla, ma sappiate che l’abito di Margot entrerà nella storia!”: a parlare così è Kate Young, una famosissima stylist hollywoodiana che da anni cura il look di grandi star. E stavolta, Kate scommette su Margot, candidata per I, Tonya (solo Tonya quando uscirà in Italia a fine marzo) dove interpreta una redneck che vuole innalzarsi a campionessa di pattinaggio artistico statunitense. “La cosa fondamentale, ...