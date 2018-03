Il Segreto | FRAN CANTOS sarà GRACIANO LARRAZ | il capo degli operai di SAUL anticipazioni

Il Segreto spoiler maggio : Francisca mette Saul davanti ad una scelta difficile Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato che Beatriz aggredira' Marcela [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che Donna Francisca mettera' il suo pupillo di fronte ad una scelta, che gli potrebbe cambiare la vita. Ecco di cosa si tratta. Anticipazioni Il Segreto: Francisca vuole dividere Saul e Julieta Le anticipazioni delle nuove puntate ...

IL Segreto/ Anticipazioni prossima puntata - 27 marzo : donna Francisca scatenata! : Il SEGRETO, Anticipazioni prossima puntata, 27 marzo: Francisca pronta a scatenare un nuovo inferno in città? Hernando affronta lo strozzino (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Il Segreto - FRANCISCA ordina a SAUL di scegliere tra lei e JULIETA [anticipazioni] : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) intensificherà il suo odio per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e farà di tutto per impedire al pupillo SAUL Ortega (Ruben Bernal) di stare insieme a lei. Informata da Prudencio (Josè Milan) della relazione dei due nuovi protagonisti, la dark lady tenterà dapprima di agire nell’ombra al fine di allontanare la giovane da Puente Viejo e, proprio in questa prospettiva, farà ...

Il Segreto trama serale 26-03 : Aquilino truffatore - Francisca irata con Saul Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Aquilino fare una scoperta choc su Carmelo [Video]. La trama della puntata serale di lunedì 26 marzo svela che Saul deludera' moltissimo Donna Francisca, mentre si scopriranno le vere intenzioni di Aquilino. Il Segreto puntata pomeridiana 26-03: Francisca minaccia Candela Le anticipazioni della puntata ...

Il Segreto trama serale 26-03 : Aquilino truffatore - Francisca irata con Saul : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Aquilino fare una scoperta choc su Carmelo. La trama della puntata serale di lunedì 26 marzo svela che Saul deluderà moltissimo Donna Francisca, mentre si scopriranno le vere intenzioni di Aquilino. Il Segreto puntata pomeridiana 26-03: Francisca minaccia Candela Le anticipazioni della puntata pomeridiana ...

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA rivela ad ULPIANO che CARMELO è… : Nei prossimi mesi a Il Segreto, le nozze tra CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra Adela (Ruth Llopis) verranno messe a rischio dall’ennesima malefatta di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): irritata dal fatto che il migliore amico di Severo Santacruz (Chico Garcia) sia diventato il nuovo sindaco di Puente Viejo, la dark lady penserà infatti di fornire ad ULPIANO Talavera (Javier Villalba) una versione distorta dell’omicidio del ...

Il Segreto - anticipazioni : anche Prudencio si innamora di Julieta - ma intanto spalleggia Donna Francisca : Il Segreto Arrivano le complicazioni nelle trame de Il Segreto: i nuovi arrivati Prudencio e Saul, i fratelli ospitati da Donna Francisca, si avviano a finire l’uno contro l’altro per ragioni sentimentali e non solo. Il primo, infatti, dopo aver condannato l’innamoramento del fratello per Julieta, si invaghirà a sua volta della ragazza e, intanto, aiuterà Donna Francisca nei suoi traffici, arrivando a proporle di dar fuoco alle ...

Il Segreto - Francisca scopre la verità su Julieta : anticipazioni puntata 26 marzo : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda lunedì 26 marzo alle 21.10 su Canale 5. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 23 marzo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie di Tristan affetta da squilibrio mentale che si suicida con un pugnale; l'attrice Sara ...

7 cose che non sai di Donna Francisca Montenegro de Il Segreto! : Protagonista indiscussa della telenovela Il Segreto di Canale 5, l’attrice che interpreta il ruolo di Donna Francisca è la regina della soap. Ecco 7 cose che non sai su Maria Bouzas! Riservata ma al tempo stesso affabile e ironica, Maria Bouzas ha 54 anni e vanta una carriera luminosa sia come attrice di televisione che di teatro. Apprezzata dal pubblico che ne ha colto subito le qualità e le grandi doti di attrice, la ...

Il Segreto anticipazioni : Francisca terrorizza Candela - Raimundo interviene : Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca minaccia Candela Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Candela viene terrorizzata ancora da Donna Francisca. Questa volta la dark lady di Puente Viejo riesce a far cadere nel panico la dolce pasticcera. Ricordiamo che l’astio tra la Montenegro e Candela è iniziato diverso tempo fa. Infatti, la Menzibal era […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca terrorizza Candela, Raimundo ...

Il Segreto : FRANCISCA cerca di spaventare JULIETA [anticipazioni] : Il rapporto burrascoso tra FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) influenzerà le prossime settimane di programmazione de Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri precedenti post, le due donne entreranno in contrasto persino per la costruzione di una casa destinata alla compaesana Rosa Martinez (Pilar Berges), abbandonata da un marito violento e con tre figlie piccole a carico… Le ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 marzo 2018 : Julieta tiene testa a Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 a venerdì 30 marzo 2018: è guerra tra Francisca e Julieta. Prudencio propone di appiccare un incendio… Anticipazioni Il Segreto: Julieta salva Prudencio che rischia di annegare! Mauricio chiede a Fe di indagare sui segreti di Nazaria! Le condizioni di salute di Camila peggiorano di giorno in giorno! Il fratello di Saul ha un piano per sgomberare gli ...

