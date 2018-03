Il segreto : Camila è incinta - Ana la figlia di Julieta muore nell’ incendio : Continuano le vicende dei vari protagonisti della celebre e amatissima soap spagnola :“il segreto”. Per questa settimana, le vicende degli abitanti di Puente Viejo saranno incentrate sulla tragica morte della piccola Ana nell’incendio appiccato da Prudencio con la complicità della Montenegro. Anche Camila e Nicolas saranno al centro delle scene, lei con il suo segreto e lui con la difficoltà di trattenere i suoi sentimenti verso la donna. Trame ...

Il segreto trame al 23-03 : Marcela guarita - Candela torna - Camila sviene : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il grave incidente di Prudencio. Le trame settimanali dal 19 al 23 marzo rivelano che ci saranno buone notizie per Marcela, mentre un ritorno a Puente Viejo emozionerà i fans di Canale 5. Anticipazioni ''Il Segreto'': Marcela esce dal coma Le anticipazioni delle puntate de ''Il Segreto'' trasmesse ...

IL segreto / Camila e Hernando scoprono la verità sulla relazione di Beatriz e Matias (Anticipazioni 13 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 13 marzo: Emilia è furiosa con Beatriz per il suo comportamento e decide di informare Camila e Hernando su quanto accaduto.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 02:30:00 GMT)

Anticipazione Il segreto - Camila accusa dei malori : la Valdesalce è incinta : Il Segreto anticipazioni: Camila scopre di essere incinta dopo aver accusato dei malori Nelle prossime puntate de Il Segreto, Camila avverte dei particolari malori. La moglie di Hernando non si sente più in forze e inizia a comprendere di essere abbastanza debole. Inizialmente la Valdesalce è convinta del fatto che questi malesseri siano dovuti al […] L'articolo Anticipazione Il Segreto, Camila accusa dei malori: la Valdesalce è incinta ...

Anticipazioni Il segreto : HERNANDO - CAMILA e BEATRIZ lasciano Puente Viejo! : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno dire addio a tre personaggi amatissimi: CAMILA Valdesalce (Yara Puebla), HERNANDO (Angel De Miguel) e BEATRIZ Dos Casas (Yara Puebla) saranno infatti costretti ad abbandonare Puente Viejo a causa degli sporchi tranelli di Aquilino Benegas (Raul Tortosa). Ricapitoliamo come si arriverà all’uscita di scena degli abitanti dei Manantiales… Le Anticipazioni segnalano che ...

IL segreto / Hernando e Camila litigano a causa di Belen (anticipazioni serale 12 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata serale del 12 febbraio: Hernando trova Camila in compagnia di Belen e si arrabbia ancora una volta con la moglie che non lo aveva informato.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 21:23:00 GMT)

IL segreto/ Camila riabbraccia la piccola Belen? (Anticipazioni 12 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 10 febbraio: Camila scopre da Nicolas che Belen si trova a Puente Viejo ed è sana e salva. Potrà finalmente riabbracciarla?(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Anticipazioni Il segreto : CAMILA propone a HERNANDO di trasferirsi in CECOSLOVACCHIA ma… : Nelle recenti puntate italiane della telenovela Il Segreto, i telespettatori hanno avuto modo di familiarizzare con il volto di Aquilino Benegas (Raul Tortosa): dopo aver stretto un accordo commerciale con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) per cercare di rilanciare l’immagine dei Manantiales, l’ultimo arrivato darà inizio ad un doppio gioco per impadronirsi del negozio di saponi e profumi; se ci avete letto in precedenza, sapete ...

IL segreto / Il difficile perdono di Camila : è possibile dimenticare il tradimento? (Anticipazioni 1 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 1 febbraio: Hernando tenta di riavvicinarsi a Camila dopo la partenza di Lucia ma la moglie appare ancora fredda e distaccata.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:17:00 GMT)

Il segreto/ Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio : Hernando e Camila - cosa succede? : Il Segreto, Anticipazioni puntate 1 febbraio e serale 31 gennaio: Hernando prova a riavvicinarsi a Camila, ma la donna dimostrerà un distacco, mettendo una barriera tra i due.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:20:00 GMT)