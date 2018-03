Dichiarazione dei redditi : reddito medio salito a 21mila euro - ma non nel Sud. Il più alto è degli autonomi : E' ciò che emerge dai dati raccolti dal ministero di Economia e Finanza sulle dichiarazioni dei redditi di 40,9 milioni di italiani presentate l'anno scorso.

Il reddito medio sale a 20.940 euro - zero Irpef per oltre 10 milioni italiani : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in aumento...

Cresce il reddito medio degli italiani - ma il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro : Il reddito medio dei contribuenti italiani è leggermente cresciuto nel 2016, arrivando a 20.940 euro. Rimangono forti disparità tra Nord e Sud. Inoltre il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro. Zero Irpef per 10 milioni di italiani.Continua a leggere

Irpef - il reddito medio è 21 mila euro. Dieci milioni di italiani non pagano le tasse : Lo rileva il ministero dell'Economia, nel dossier che raccoglie le statistiche sulle dichiarazioni fiscali. Considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus 80 euro, i ...

Il reddito medio è di quasi 21mila euro - Mef - : Roma, 28 mar. , askanews, Ammonta a 20.940 euro il reddito medio degli italiani nel 2016, in crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente secondo i dati comunicati dal Mef. Il reddito complessivo ...

Il reddito medio degli italiani sale a quasi 21mila euro l'anno. Niente tasse per oltre 10 milioni di contribuenti : ROMA - Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro , +10 miliardi rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 20.940 euro, in aumento ...

Fisco : 45% dichiarazioni fino a 15mila euro - lo 0 - 1% oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro : Fisco: 45% dichiarazioni fino a 15mila euro, lo 0,1% oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro Fisco: 45% dichiarazioni fino a 15mila euro, lo 0,1% oltre 300mila | Il reddito medio sfiora i 21mila euro Continua a leggere

Irpef - il reddito medio a 20.940 euro. Autonomi al top : E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Economia. I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'82% del reddito complessivo dichiarato; il reddito da pensione, ...

Nel 2016 il reddito medio degli italiani è salito dell'1 - 2%. Il 45% dichiara meno di 15mila euro - per 10 milioni l'Irpef è zero : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all'anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in aumento dell'1,2% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l'anno precedente. E' quanto emerge dalla rilevazione del Mef sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2016. La regione con reddito medio più alto è ...

reddito di inclusione - aiuti a 900mila persone : 7 su 10 risiedono al Sud - 297 euro l’importo medio : Diffusi i dati relativi ai primi tre mesi di erogazione del Reddito di inclusione (Rei). L'Inps ha rilevato che le persone che hanno beneficiato di misure per il contrasto alla povertà sono quasi 900mila e 7 su 10 risultano essere residenti al Sud. In testa alla classifica 3 regioni meridionali: Campania, Sicilia e Calabria. L'importo medio erogato è pari a 297 euro mensili.Continua a leggere