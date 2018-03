Il punto Il ritorno di Verdini | Salvini e Di Maio faranno un passo indietro e

Cambiamenti climatici - scioglimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici . Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai ? Per rispondere a questa domanda, ...

Le Dolomiti - Messner e l’alpinismo oltre il punto di non ritorno : Anche l’alpinismo come elemento di richiamo è ormai tramontato per sempre. Del resto le scalate classiche sono state pressoché abbandonate, la roccia è generalmente sempre meno solida, e i modelli mitici sono ormai inavvicinabili. L’alpinismo estremo in purezza, lodevole svolta che dal ’68 ha avuto in Messner uno dei punti di riferimento, ha prodotto come esito finale lo scalatore in free-solo. Questi funamboli che scalano ...