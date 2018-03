Il prossimo Apple Watch avrà lo schermo più grande del 15%

Bug messaggi iPhone già risolto dal prossimo aggiornamento - parla Apple : Il bug messaggi degli iPhone di cui vi abbiamo parlato appena un paio di giorni fa in riferimento ad un link bomba, camuffati da shortcut al servizio hosting Githug, ma in realtà capaci di mandare in crash dapprima l'app messaggi, e nei casi più gravi l'intero sistema operativo (blocco improvviso e riavvio automatico). Se nel nostro articolo precedente vi abbiamo anche spiegato come risolvere in maniera immediata, adesso vogliamo condividere ...