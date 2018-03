Il popolo palestinese marcerà per il ' diritto al ritorno'

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Gaza è continuamente sotto attacco da parte dello Stato israeliano ma, negli ultimi mesi si è avuta un’escalation degli attacchi da parte dell’esercito d’Israele. Dallo scorso dicembre ai primi mesi di marzo si sono contati quasi duemila attacchi missilistici, più di trenta omicidi e duemila palestinesi rinchiusi nelle carceri (parecchi di questi sono bambini, alcuni sotto i dieci anni di età). Ormai, da undici anni sotto embargo da parte di Israele, gli abitanti della Striscia stanno vivendo una situazione che non registra precedenti. Vivono con la disponibilità di elettricità per qualche ora al giorno, l’acqua potabile è introvabile (e il governo israeliano ne ha tagliato i rifornimenti da più di una decina di giorni); praticamente non esiste un sistema fognario e le acque reflue si riversano direttamente in mare, disoccupazione a livelli mai visti con quasi tutta la popolazione vive ...