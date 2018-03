Il pericolo Isis per l' Italia che viene dal Maghreb

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Non siamo più Paese di transito. Stiamo diventando una delle trincee del Vecchio Continente nelle quali2.0 combatte la Jihad globale che dai territori del Siraq si sposta in Europa. Non è solo un dato quantitativo, quello degli arrestati dall'Antiterrorismo in questi giorni e l'incremento delle espulsioni di elementi legati al radicalismo islamico, ma è qualcosa di più profondo, qualitativo, che chiama in causa la scelta strategica operata dai comandi militari dello Stato islamico dopo le sconfitte sul campo subite in Siria, in particolare a Raqqa, e in Iraq (Mosul).Così come avvenne per al-Qaeda in Afghanistan dopo la reazione americana all'11 Settembre, così oggi lo stesso processo investe il Daesh: scalzato dai territori del "Califfato", lo Stato islamico ridefinisce se stesso dando vita ad una struttura meno piramidale, fondata su ...