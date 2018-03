' Il Pd ha perso E noi abbiamo già fatto 32 passi indietro' | Salvini

Google Maps : in test nuove scorciatoie personalizzabili sulla home - arriveranno anche da noi? : Iniziano a comparire in giro per il mondo i primi segni riguardanti una nuova ed utile funzione di Google Maps , quella relativa alle nuove scorciatoie . Non si tratta di una novità assoluta, visto che tale strumento è stato citato in ...

"Da noi solo personale italiano - vi spiego perché" : A bordo solo personale italiano, niente extracomunitari. Lo spot della Moby-Tirrenia scatena la bufera sui social tra accuse di razzismo, applausi virtuali e dichiarazioni di fedeltà accanto a foto ...

NoiPa - ecco quando arriveranno arretrati per docenti e personale Ata Video : Il portale #NoiPa si sta smobilitando per pubblicare i cedolini di marzo 2018 per i dipendenti del reparto scuola che attendono con ansia l'aumento e gli #arretrati. Purtroppo però, ancora docenti e e tutto il personale della scuola dovra' attendere perché molto probabilmente non saranno erogati nel mese di marzo 2018. NoiPa, gli arretrati verranno accreditati sul cedolino di marzo 2018? I docenti e il personale Ata di tutte le scuole pubbliche ...

'Da noi solo personale italiano'. Polemica per lo spot Tirrenia : 'Ecco dove siamo arrivati' : Significa darvi solo il meglio", si legge nella pubblicità apparsa a tutta pagina sulla Gazzetta dello Sport . Insomma, gli esperti di comunicazione assoldati da Moby e Tirrenia sembravano puntare ...

"Da noi solo personale italiano". Polemica per lo spot Tirrenia : "Ecco dove siamo arrivati" : solo "una vacanza con un servizio 100% made in Italy" è una vera vacanza: è quello che, in stretta sintesi, afferma la nuova campagna pubblicitaria dalla società di navigazione Moby e Tirrenia. Una scelta comunicativa che ha già scatenato la rabbia dei lettori di giornali cartacei che ospitano la réclame del brand e di molti utenti sui social network, pronti a gridare al messaggio xenofobo."Navigare italiano ...

Tirrenia e Moby si vantano 'Da noi pochi stranieri tra il personale'. E sui social è polemica : ROMA - 'Naviga Italiano', ma lo slogan pubblicitario di Tirrenia e Moby stavolta balla sull'onda delle polemiche, soprattutto sui social network. La campagna, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando ...

Tirrenia e Moby si vantano : "Da noi pochi stranieri tra il personale". E sui social è polemica : Contestata in rete la campagna pubblicitaria "Naviga italiano", rilanciata sui giornali a pochi giorni dall'esito del voto. La scrittrice Michela Murgia:...

Pamela - tre persone fermate per omicidioIl Procuratore : “Per noi l’indagine è chiusa” : Pamela, tre persone fermate per omicidioIl Procuratore: “Per noi l’indagine è chiusa” Oltre a Innocent Oshegale e Lucky Desmond una terza persona è stata fermata con l’accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Si tratta di un altro cittadino nigeriano arrestato a Milano mentre stava per fuggire in Svizzera. Continua a leggere L'articolo Pamela, tre persone fermate per omicidioIl Procuratore: “Per ...

Pamela - tre persone fermate per omicidioIl Procuratore : "Per noi l'indagine è chiusa" : Oltre a Innocent Oshegale e Lucky Desmond una terza persona è stata fermata con l'accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Si tratta di un altro cittadino nigeriano arrestato a Milano mentre stava per fuggire in Svizzera.

Noemi a Sanremo2018 : «Non smetto mai di cercami perchè sono una persona che si annoia facilmente» : “Non smetto mai di cercami perchè sono una persona che si annoia facilmente. La ricerca vera è quella di essere coerente, in questo disco la coerenza è data dal voler raccontare cose semplici, amore per le cose ruvide, semplici, reali, grande amore per la realtà.” Con queste parole Noemi ha presentato in sala stampa Lucio Dalla oggi pomeriggio “La Luna” il nuovo progetto discografico che arriva a due anni di distanza dall’ultimo ...

Pd : Catania (Sc) - scelta Orlando è personale - noi non lo seguiamo : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "L’adesione di Leoluca Orlando al Partito Democratico è una scelta personale, non è un problema nostro e noi non lo seguiremo. Siamo del parere che il Pd abbia contribuito a determinare la crisi populista che rischia di travolgere il Paese ed infatti continuiamo a lavo