Il nuovo regolamento parlamentare del M5S

M5S - adesso uno vale tutti. Nel nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri di Di Maio : ... nonché 'quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istutuzionale'. La comunicazione. L'ufficio di comunicazione, da statuto, 'svolgerà la ...

Birra : nuovo regolamento europeo - ecco che fine farà il made in Italy Video : L'#Unione Europea, dopo aver escluso dall'obbligo di etichettatura l'indicazione di molte informazioni sul cibo che mangiamo, incluso lo stabilimento di confezionamento o trasformazione del cibo, ora ne ha imposto un altro. Con il nuovo regolamento, appena approvato, di classificazione delle birre si cancellano di fatto le nostre prescrizioni nazionali che finora erano le più severe al mondo. Le informazioni sull'etichetta L'avvocato Dongo, uno ...

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce tariffa rifiuti. nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]

F1 : il fumo della Ferrari? Niente di preoccupante - conseguenza del nuovo regolamento : Nel corso dei test di Barcellona, che si sono tenuti qualche settimana fa, tanti sono stati i particolari aerodinamici e meccanici provati dalle nuove monoposto del Mondiale di F1 2018. Si sono notati appendici sull’avantreno, sensori all’altezza delle ali per valutare i flussi e dispositivi per accertare l’efficacia del corpo vettura. Tutte soluzioni per uno scopo preciso: acquisire informazioni. Ebbene ad attirare ...

Governo di minoranza prospettiva concreta : il nuovo regolamento del Senato lo permette : Nella storia della Repubblica i governi di minoranza sono stati sempre una possibilità remota, solo due casi: Governo Leone I (1963) e Governo Andreotti III (1976). Ma nella legislatura nata con il voto del 4 marzo, il Governo di minoranza potrebbe essere una possibilità concreta per uscire dall'impasse. Almeno sulla carta. Il nuovo regolamento del Senato, approvato in calcio d'angolo il 20 dicembre dell'anno scorso, di fatto ...

Twitch fa chiarezza sul nuovo regolamento in materia di abbigliamento : Staremo a vedere se questa ennesima precisazione servirà a calmare le acque nel sempre più popolato mondo degli streaming. Fonte: Polygon

Superbike - Mondiali 2018 : tutti contro Jonathan Rea e con il nuovo regolamento tecnico? : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. Nel prossimo weekend a Phillip Island (Australia) sarà il primo giorno di scuola ed il tema di questo campionato sarà sempre lo stesso degli ultimi tre anni: “Battere Jonathan Rea”. Il campione del mondo nordirlandese, in sella alla Kawasaki e vincitore degli ultimi tre Mondiali, è il naturale favorito anche in quest’annata. I test tenutisi a Jerez de la Frontera e in ...

Roma. Dopo 16 anni nuovo regolamento per gli impianti sportivi : Arriva il nuovo regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale che tutela la pratica dello sport in

Da CONSOB via libera a nuovo regolamento per intermediari : Via libera da CONSOB , Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, al nuovo regolamento intermediari che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale . Con ciò ...

Campidoglio - arriva il nuovo regolamento degli Impianti Sportivi Comunali : arriva il nuovo Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà di Roma Capitale che tutela la pratica dello sport in strutture pubbliche di qualità e a prezzi calmierati. L’ultimo Regolamento risale al 2002 e risulta obsoleto e non allineato alle normative nazionali. La programmazione delle nuove gestioni terrà conto del ciclo di vita degli Impianti, al fine […] L'articolo Campidoglio, arriva il nuovo Regolamento degli Impianti ...

Privacy - cosa cambia con il nuovo regolamento UE : il DPO : Dal prossimo 25 maggio diventerà pienamente efficace in tutti gli Stati dell’Unione Europea il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy. Dopo un lungo iter legislativo, il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo, al fine di definire e garantire, in materia di protezione dei dati personali, un sistema armonizzato ed un quadro normativo comune per tutti gli Stati membri dell’Unione, ha definitivamente approvato il c.d. “pacchetto protezione dati”. Il ...

Superbike. Kawasaki 'il nuovo regolamento è un handicap per noi' : ... Hafizh Syahrin con Yamaha Tech3 nei test di Buriram L'Audi con Frijns, Leonard e Dries Vanthoor vince la 12H di Bathurst Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile, la cronaca della gara giro per ...

Acrilammide : ecco il nuovo regolamento che prevede la riduzione della sua presenza negli alimenti : Dall’11 aprile 2018 scatterà il nuovo regolamento (UE) 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di Acrilammide negli alimenti. Diversi processi di trasformazione degli alimenti, industriali e non, sono interessati alla formazione di composti che contribuiscono a determinare il cosiddetto “flavour” ossia il caratteristico aroma, sapore e colore degli alimenti, attraverso ...

Mercoledì 31 gennaio incontro di co-progettazione del nuovo regolamento sui dehors : Allo stesso tempo però si vuole cogliere l'occasione per condividere soluzioni che contribuiscano a innescare la valorizzazione del nostro patrimonio e rilanciare la nostra economia. Visite: 30 ...