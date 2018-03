Il mio inverno ad Aprica | perla della Valtellina tra natura | sport e tradizione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Non è cosa facile per chi è nato vicino al mare comprendere e descrivere la montagna, le sue leggi, la sua terminologia e il suo spirito. Ma montagna è stata, questo. Prima di giungere ad, i miei piedi avevano calzato gli scarponi da sci solo una volta. I fondamentali – lo spazzaneve, lo spostamento del peso sulle gambe per curvare – sono però stati rispolverati in fretta e non mi ci è voluto molto prima di affrontare una pista azzurra, rischiando solo una mezza derapata. La ski area die Corteno offre 50 chilometri di piste, splittate su un comprensorio suddiviso in tre zone: il Palabione, monte che domina l’, con le sue nere che partono da 2300 metri e scendono fino ai 1000 del paese, Magnolta, per gli amanti dell’alta quota, e infine Baradello, con le sue piste panoramiche meta di sciatori e snowboardisti di ogni ...