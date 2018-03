Il meglio di Fabrizio Moro a RadioItaliaLive : Reduce dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo – dove si è presentato in coppia con Ermal Meta, con il brano Non mi avete fatto niente – Fabrizio Moro ha incontrato il pubblico negli studi di RADIO ITALIA LIVE, il programma di Radio Italia dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti, in onda in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. L’appuntamento con Moro è ...

Addio a Fabrizio Frizzi sepolto a Bassano Romano/ "Sto meglio" - l'ultimo messaggio al sindaco : Sarà Bassano Romano ad accogliere Fabrizio Frizzi dopo il suo ultimo viaggio. Il sindaco annuncia che sarà sepolto nella città che lo ha visto crescere e mostra il suo ultimo messaggio(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:31:00 GMT)

“meglio star zitti - meglio”. Fabrizio Corona - è già polemica : l’ex re dei paparazzi - appena uscito dal carcere - non le manda subito a dire. Con chi se l’è presa e perché : davvero un battibecco a tempo record : Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d’altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale ...

Principe Libero - il film su Fabrizio De Andrè in tv. Ma che era meglio vederlo al cinema : Non sappiamo ancora se e come funzionerà sul piccolo schermo, ma il film/miniserie Principe Libero, biopic su Fabrizio De André, in onda su Rai1 stasera e domani febbraio 2018, su grande schermo è stato un evento speciale degno di nota. La visione obbligata era nella sala cinematografica quindi. In mezzo alla folla, in mezzo al pubblico che attendeva la visione esclusiva. Come ai concerti musicali. Prenotare un biglietto con anticipo. Segnarsi ...