Il M5S convoca le pre-consultazioni Ma il Pd si tira fuori | Non ci fidiamo

ilgiornale

: #governo #M5S convoca incontro tutti partiti: siano responsabili. Fissato domani vertice capigruppo su temi, non è… - TgLa7 : #governo #M5S convoca incontro tutti partiti: siano responsabili. Fissato domani vertice capigruppo su temi, non è… - MediasetTgcom24 : Governo, il M5s convoca tutti i capigruppo: 'Siano responsabili' #movimento5stelle - Agenzia_Ansa : #Lega vota la #Bernini. Si spacca il centrodestra: Berlusconi convoca i vertici di #Fi. La senatrice M5S #Lezzi: 'A… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La partita è tutta in salita. E rischia di incartarsi da un momento all'altro. Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un nuovo giro di incontri, una sorta di pre-. L'invito è rivolto a tutti i partiti in vista delleal Quirinale la prossima settimana. Il Partito democratico ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare ai colloqui con i grillini. "È una ripicca, non hanno a cuore il bene del Paese", hanno replicato i pentastellati accusando i dem di "avere a cuore più le poltrone che il bene del Paese".L'appuntamento è per domani alle ore 9.30 alla Camera dei deputati. A lanciare l'invito sono stato i capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli dalle colonne del Blog delle stelle. "Chiameremo tutti gli altri capigruppo per conoscere la disponibilità di ciascun gruppo", hanno scritto i due grillini invitando le altre forze politiche a dimostrare ...