Il M5s cambia regole | sempre più potere a Di Maio e apertura ai fuoriusciti degli altri

Assange : 'La tecnologia cambia la politica - per questo guardo al M5s' - : Il fondatore di Wikileaks, in un'intervista rilasciata a Repubblica ha fatto sapere di essere stato contattato in passato da Cambridge Analytica ma che la sua organizzazione rifiutò ogni ...

Diffamazione - Grillo testimone contro ex attivista Terra dei fuochi : “Il M5s nato per cambiare il paese - non lucrare” : “Il Movimento 5 Stelle è nato per cambiare e migliorare il paese, non per lucrare. Ed io e Casaleggio ci abbiamo rimesso”. In un’aula minuscola del Tribunale di Napoli Nord, stamane Beppe Grillo ha deposto al processo per Diffamazione nato da una querela di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati nei confronti dell’attivista della Terra dei fuochi Angelo Ferrillo, accusato di aver postato sui social network nell’ottobre 2014 commenti ...

Cecconi cambia idea : il deputato M5s cacciato da Di Maio non si dimette : "Presentare le dimissioni sarebbe un gesto inutile e fine a se stesso". Andrea Cecconi non si dimetterà da deputato, come annunciato con un post su Facebook a febbraio dopo essere finito sotto i riflettori per...

Elezioni - Marescotti vs Migliore : “Pd deve cambiare idea su accordo con M5s. Tu poi sei abituato a mutare opinione” : “Non si fa come Migliore, che anni fa attaccava violentemente il Pd quando era ancora di Sel e poi è diventato un renziano di ferro. E ora dice che quelli del Pd sono gli integerrimi che non cambiano mai opinione? Dovete cambiare opinioni, altrimenti siete già morti ora“. E’ il durissimo monito lanciato a L’Aria che Tira (La7) dall’attore Ivano Marescotti contro il deputato Pd, Gennaro Migliore, a proposito di un ...

Rai - come cambia la tv con M5s e Lega : Un diffuso e consolidato luogo comune vuole che la televisione sia considerata lo specchio dove si riflettono politica, economia, cultura del Paese. Con l'apertura delle urne nelle recenti consultazioni politiche nazionali che hanno dato il via alla nuova legislatura, a partire dal 2018 si intravvedono interessanti ...

Pd - Calenda : 'No a governo con M5s - ma se lo chiede Mattarella il discorso cambia' : 'Penso che M5s e Lega abbiano molti punti del programma in comune. Se devono fare un governo, lo facciano. Normalmente quando uno vince le...

Il M5s è già arrivato a quota 34% La Lega al 18 - ha raggiunto il Pd Cosa è cambiato rispetto al 4 marzo : Crescono ulteriormente il M5S e la Lega, ovvero i vincitori del 4 marzo. Affaritaliani.it pubblica in esclusiva il primo sondaggio dopo il voto, realizzato dall'Istituto Piepoli. I dati sono relativi alla Camera dei Deputati Segui su affaritaliani.it

Debutto nuovi capigruppo M5s sul blog : 'Governo di cambiamento' : Roma, 12 mar. , askanews, Giulia Grillo e Danilo Toninelli sono i nuovi capigruppo del MoVimento 5 Stelle, rispettivamente alla Camera e al Senato, e resteranno in carica per 18 mesi. Dopo l'...

Elezioni - Varoufakis : “Le coalizioni limitano il cambiamento ma M5s non può governare da solo” : “Noi europei per mille anni abbiamo mandato altri europei dappertutto conquistando tutti il mondo. Adesso stiamo diventando vecchi in Europa ed il flusso dell’immigrazione si è invertito. Non dovremmo cercare di impedire l’immigrazione ma dovremmo cercare di rendere questi flussi migratori utili per noi ed utili per chi emigra. Ciò di cui gli italiani dovrebbero essere preoccupati è che per anni non hanno avuto un governo ...

Governo - D’Alema cambia idea : ‘Populisti? No - il M5s lo votano a sinistra e il Pd dovrebbe confrontarsi. Errore candidarmi’ : Non esattamente popolare, il D’Alema non eletto nel suo collegio salentino si riscopre populista. “Populisti? No, li votano a sinistra e il Pd si confronti coi Cinque Stelle”. Così titola l’intervista di oggi al Corriere dell’ex leader Maximo D’Alema che sprona la sinistra a vedere le carte di Di Maio e rivendica la sua candidatura come un “Errore politico” frutto di passione indomabile. Il colloquio con Aldo Cazzullo parte dalla ...

M5s - così i gruppi parlamentari cambiano forma : tra i fedeli al leader Di Maio - gli ortodossi e la novità dei “vip” : Cinque anni fa erano i pulmini organizzati di notte per scendere a Roma, gli zaini riempiti senza sapere bene cosa mettere dentro e gli occhi disorientati di fronte alla massa di giornalisti. Oggi per i 333 eletti del Movimento 5 stelle (221 alla Camera e 112 al Senato) si apre un mondo nuovo: c’è un candidato presidente del Consiglio che è anche capo politico, uno staff già rodato che assiste tutte le sue mosse e un gruppo di parlamentari ...

In Abruzzo è tempo di cambiare tutto. Il M5s con il 40% è la prima forza politica : E se l'economia di Regione è un disastro, la liquidità per i cittadini abruzzesi non va meglio. Anzi! Il nostro è un tessuto economico basato maggiormente sulle piccole e medie imprese. Ma i numeri ...

Di Maio lancia l'appello ai partiti : 'Cambiate metodo - il M5s è pronto al confronto con tutti' : Niente "teatrini" o "giochini di palazzo", con l'inizio della "terza repubblica" è arrivato "il momento di fare le cose che aspettiamo da 30 anni e lo si può fare solo cambiando metodo". Lo scrive il ...

Alleanza M5s-Pd - e se i dem sentissero gli iscritti? Il neoeletto Ceccanti (Pd) : “Referendum per cambiare linea” : Mentre molti dirigenti dem ‘dettano’ la linea sui social, dal segretario dimissionario Matteo Renzi a Dario Franceschini e Matteo Orfini, il neoeletto Stafano Ceccanti propone: “Se qualcuno volesse fare un’apertura al M5S dovrebbe chiedere un mandato, come fatto dalla SPD che in campagna elettorale ha detto ‘mai con la Merkel’ e quando poi quando i dirigenti quel partito hanno cambiato idea, ha fatto un ...