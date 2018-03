Il generale Mori | Spie nascoste nelle ambasciate Ma anche tra sportivi e

Mafia : legale Mori ai giudici - assolvete generale e non consentite che gli venga gettato fango : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Non fatevi ingannare, non consentite che venga gettato fango su onesti servitori dello Stato, adoperativi tutti che venga scritta una sentenza onesta e non consentite che venga gettato fango. Solo così, la vostra coscienza di uomini e donne liberi, onesti e coraggiosi

Mafia : legale Mori - Procura vuole la testa del generale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Oggi si fa lo stesso processo perché la Procura vuole la testa del generale Mori”. Così, l’avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende il generale Mario Mori e il generale Antonio Subranni, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, fa riferimento ai due processi ...

Mafia : legale Mori - Pm vogliono gettare fango sui Carabinieri e sul generale : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "L'intento della Procura di Palermo è quello di gettare fango sui Carabinieri, di 'mascariare', anche con vicende degli anni '80, in particolare il generale Mario Mori". Lo ha detto l'avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subrann

'generale Mori : un'Italia a testa alta' : il docufilm per i 40 anni dalla morte di Aldo Moro : In occasione dei quarant'anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in Via Mario Fani per mano delle Brigate Rosse, 'Quarto Grado' dedica un approfondimento al Generale Mario Mori, che ha vissuto ...

Trattativa - la difesa del generale Mori : “Processo senza prove nato solo per infangare i carabinieri” : “Questo processo non è fondato su alcuna prova”. Sono parole nette quelle scelte dall’avvocato Basilio Milio per cominciare la sua arringa difensiva davanti alla corte d’assise di Palermo che sta celebrando il processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e Cosa nostra. “Questo processo non mira ad accertare reati, perché i carabinieri non hanno commesso alcun reato. Questo processo ha il solo scopo di ...

Mafia : difesa Mori - trattativa è duplicazione processo in cui generale fu assolto (2) : (AdnKronos) - "Sono qui - dice ancora l'avvocato Musco - per lasciare una traccia in questo processo". E aggiunge: "Il mio intervento sarà brevissimo. Non è estemporaneo, perché il generale Mario Mori viole lasciare in questo processo una traccia della sua presenza". "Questa eccezione - aggiunge anc

Trattativa Stato-mafia - chiesti 12 anni per Dell'Utri - 15 per il generale Mori e 6 anni per l'ex ministro Mancino : La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato al processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia. Dell'Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il generale Mario Mori sono stati chiesti 15 anni.chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell'Arma ...

Processo Trattativa - procura chiede 12 anni per Marcello Dell’Utri e 15 per il generale Mario Mori : Al Processo per la Trattativa Stato mafia la procura di Palermo ha chiesto 12 anni per l’ex senatore Marcello Dell’Utri e 15 per il generale dei carabinieri Mario Mori. Chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell’Arma accusati: Antonio Subranni, prima di Mori al comando del Raggruppamento Speciale dei carabinieri, e Giuseppe De Donno. L'articolo Processo Trattativa, procura chiede 12 anni per ...

Sicilia : a Palazzo dei Normanni il docufilm sul generale Mori : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Sarà proiettato mercoledì 17 gennaio, alle 11, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni, a Palermo, il docufilm 'generale Mori – Un'Italia a testa alta' di Ambrogio Crespi. L'iniziativa è stata promossa dall'assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi in