Il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è già una star del web

“Guardate come l’hanno vestito!”. Leone Lucia - la foto è virale. Dopo la tutina subito sold out - il look del figlio di Chiara Ferragni e Fedez fa ancora il giro della rete : Si sapeva mesi prima che nascesse che il piccolo Leone Lucia sarebbe stato un fenomeno social, ma più passano i giorni, più il caso ‘si allarga’. Il primogenito di Chiara Ferragni, fashion blogger e influencer, e Fedez, uno dei rapper italiani più famosi (anche se molti ignoravano che di cognome facesse ‘Lucia’) è venuto al mondo con qualche settimana di anticipo. È nato lo scorso 19 maggio, giorno della festa del ...

J-Ax/Ubaldo Pantani regala un tatuaggio al figlio di Fedez e Ferragni : Nella puntata del 22 marzo di Quelli che…dopo il tg - l'approfondimento ironico di Rai2 sulle notizie del giorno, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran - J-Ax/Ubaldo Pantani ...

Fedez & Ferragni : ecco perchè il figlio si chiama Leone Lucia Video : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori [Video]. La notizia ha ormai fatto il giro del web e la coppia più social del momento non ha ovviamente fatto mistero della cosa, pubblicando praticamente quasi in tempo reale le foto del loro bambino. Tante pose dolci e tenere che ritraggono il bebè tra le braccia di mamma Chiara e del papa' #Fedez, la coppia più chiacchierata ma anche più ta di facebook, instagram, twitter e praticamente tutto il ...

Fiorello e il primo rap di Leone - il figlio di Chiara Ferragni e Fedez : Non poteva mancare Fiorello tra i commentatori della nascita di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. E così, nel suo programma in onda su Radio Deejay, Il Rosario della sera , ha fatto ...

Il figlio di Ferragni e Fedez non è l'unico Leone Lucia in Italia : L'assessore ai servizi sociali del Comune di Alassio (Savona), Lucia Leone, ha invitato ufficialmente il rapper Fedez e la compagna Chiara Ferragni nella Città del Muretto per festeggiare la nascita del loro primogenito, Leone Lucia (il vero nome di Fedez infatti è Federico Lucia)."A nome mio personale - ha scritto l'assessore quasi omonimo del bambino nato a Los Angeles - le più vive e sincere congratulazioni a Chiara ...

Chiara Ferragni e Fedez - è nato il figlio Leone/ La prima foto del social baby d'Italia : “Piccolo uomo” : Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Fedez neo papà culla il piccolo Leone - su Instagram il primo video del figlio : Chiara Ferragni ha postato una stories nella quale si vede Fedez neo papà, a torso nudo, che culla il bimbo su una sedia a dondolo.

Leone Lucia Ferragni - perché si chiama così il figlio di Fedez e Chiara - People - Spettacoli : Dalla notizia dell' arrivo del primogenito Ferragni-Fedez, Leone Lucia Ferragni , in Rete non si parla d'altro . Non ci sono dubbi, Leo , o baby Raviolo, è già una star: non si registrava un tale ...

Fedez e Chiara Ferragni - il figlio Leone è già una star (e arriva la prima pubblicità “dedicata”) : Leone Lucia Ferragni è nato da poche ore ed è già una star. Non si contano i tweet dedicati al figlio di Fedez e Chiara Ferragni e, udite udite, è arrivata anche la prima pubblicità ‘dedicata’: l’azienda LeBebé, specializzata in accessori per bambini, ha acquistato uno spazio pubblicitario in alcuni quotidiani per mostrare un ciondolo a forma di Leone con tanto di hashtag #fieradiesseremamma. Leone, fashion blogger in fasce. E ...

Chiara Ferragni - Fedez e il figlio Leone - quello strano dettaglio sulla prima foto : è accaduto durante il parto : Il 19 marzo 2018 è venuto al mondo Leone Lucia , primogenito di Chiara Ferragni e Fedez immediatamente immortalato per la gioia di milioni di fan che continuano a congratularsi con la coppia di innamorati. Si era capito che la ...

È nato Leone Lucia. L’album dei meme dedicati al figlio di Chiara Ferragni e Fedez : Tra la notte del 19 aprile e la mattina del 20 è nato Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Sul web in tantissimi hanno commentato la notizia facendo gli auguri ai nuovi genitori e felicitandosi per la nascita nel segno dei pesci. Ma il potere mediatico del fiocco azzurro ha dato vita anche a meme, commenti ironici e tweet che hanno portato l’hashtag #Leone tra i trend topic di Twitter e Instagram. LEGGI ANCHEChiara Ferragni e ...

