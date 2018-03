Il dolore composto di Carlotta Mantovan ai funerali di Fabrizio Frizzi Ventura

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 marzo 2018)aspetta il feretro di, sulle scale della Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo. Vestita di nero, la moglie del presentatore tv morto il 26 marzo è avvolta dall'affetto di amici e colleghi. Arrivano a testa bassa, alcuni con il volto rigato dalle lacrime, si fermano a parlare con i giornalisti presenti: "Piango di rabbia perché sempre le persone così se ne vanno, la vita è profondamente ingiusta", afferma Simona. "Era di grande eleganza e grande stile, non ha mai voluto palesare la sua malattia che era crudele e malvagia e questo la dice lunga sulla persona che era".Carlo Conti, Giancarlo Magalli, Paolo Bonolis, Max Tortora, Flavio Insinna: la tv italiana si riunisce attorno aldella famiglia. "Per me era un fratello, non riesco a dire altro", dice Conti. "Lo terremo sempre nel ...