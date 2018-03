Il diavolo veste Prada Su Canale 5 il film tratto dal romanzo di Lauren Weisberger

Programmi TV di stasera - mercoledì 28 marzo 2018. Su Canale5 «Il diavolo veste Prada» : Meryl Streep in Il Diavolo veste Prada Rai1, ore 21.25: La risposta è nelle stelle Film di George Tillman Jr del 2015, con Scott Eastwood, Britt Robertson, Alan Alda. Prodotto in Usa. Durata: 100 minuti. Trama: Luke è un asso del rodeo, ma la sua carriera ha subìto una battuta d’arresto quando un toro l’ha disarcionato con violenza. Sophia è una studentessa di arte moderna che parteciperà ad uno stage presso una prestigiosa galleria ...

Il diavolo veste Prada - film stasera in tv 28 marzo : trama - curiosità - streaming : Il Diavolo veste Prada è il film stasera in tv mercoledì 28 marzo 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Diretta da David Frankel, la pellicola diventata un vero e proprio cult è interpretata dalla iconica Meryl Streep affiancata da Anne Hathaway. Nel cast anche Emily Blunt, Stanley Tucci e Simon Baker. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il ...