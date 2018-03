Il Derby County denuncia l’ex Ceo | troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia

Il Derby County denuncia l’ex Ceo : spese eccessive per giocatori - stipendi e agenti : Il Derby County ha denunciato l'ex Ceo del club per spese eccessive in operazioni legate alla sua ex agenzia di calciatori, la Wesserman Media Group. L'articolo Il Derby County denuncia l’ex Ceo: spese eccessive per giocatori, stipendi e agenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Nottingham Forest-Derby County - Championship 11-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nottingham Forest-Derby County, 37^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 15.30: analisi e pronostico del derby dell’East Midlands. La Championship non si ferma mai e dopo il turno infrasettimanale il trentasettesimo turno propone l’East Midlands derby, il posticipo che vede sfidarsi i due principali club delle East Midlands, il Nottingham Forest e il Derby County. L’East Midlands derby è ...

Probabili Formazioni Derby County-Norwich City - Championship 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Derby County-Norwich City, 31^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 16.00: l’ex Jerome guiderà l’attacco dei Rams. Partita incerta in Championship. Nella trentunesima giornata si affrontano Derby County e Norwich City, due Formazioni reduci da una vittoria nell’ultimo turno. La squadra di Gary Rowett, attualmente seconda con 57 punti e quindi promossa in Premier League, ha vinto per 3-0 con ...

Derby County - visite mediche per Jerome : Sky Sport UK riferisce che il Norwich City ha accettato un'offerta di 1,5 milioni di sterline del Derby County per Cameron Jerome . L'attaccante, originario di Grenada ma naturalizzato inglese, si ...