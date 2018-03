Il clima cambia la 'geografia' del vino : Vegetazione precoce, date della vendemmia nettamente anticipate, produzioni in calo: il vigneto è il 'termometro' dei cambiamenti climatici e il mondo vitivinicolo si interroga su come affrontare scenari futuri in cui, a fronte di un aumento delle temperature superiore ai due gradi, la geografia del vino è destinata a cambiare spostandosi ...

Cambiamenti climatici - scioglimento dei ghiacciai : superato il punto di non ritorno : Nell’Accordo di Parigi, 195 stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici hanno deciso di limitare l’aumento della temperatura globale media ben al di sotto dei 2°C, se possibile 1.5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Questo dovrebbe ridurre notevolmente i rischi dei Cambiamenti climatici. Ma se questo piano funzionasse, cosa significherebbe per l’evoluzione dei ghiacciai? Per rispondere a questa domanda, ...

Cambiamenti climatici : nuovi dati confermano un importante aumento di eventi meteorologici estremi : nuovi dati mostrano che gli eventi meteorologici estremi sono diventati più frequenti negli ultimi 36 anni, con un notevole aumento di alluvioni e altri eventi idrologici anche rispetto a 5 anni fa, secondo un nuovo studio dell’European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), costituito da 27 accademie scientifiche nazionali dell’Unione Europea e della Svizzera. Considerato l’aumento nella frequenza degli eventi meteorologici estremi, ...

Produzione di caffè - i cambiamenti climatici ridurranno le terre coltivabili : Lo scorso anno dal primo Forum mondiale dei Paesi produttori di caffè fu lanciato un allarme, solo parzialmente ascoltato. All’epoca, infatti, si cercò di focalizzare l’attenzione sul fatto che i cambiamenti climatici in corso nel nostro Pianeta, sarebbero in grado di dimezzare le terre coltivabili entro il 2050, a causa (e non solo) dell’innalzamento delle temperature. Certo, questo non significa che le nostre abitudini di consumo siano ...

Il campionato italiano della bugia 2018 sarà dedicato ai cambiamenti climatici : E’ dedicata al meteo e ai cambiamenti climatici la 42° edizione del campionato italiano della bugia in programma a Le Piastre di Pistoia sabato 4 e domenica 5 agosto 2018. Oggi sono stati pubblicati i bandi per le sezioni verbale, letteraria e grafica. Il tema di questa edizione, spiega un comunicato stampa, riguardera’ entrambe le articolazioni, cioe’ il campionato italiano e quello internazionale, che lo scorso anno – ...

Il cambiamento climatico favorisce la diffusione di pericolosi virus trasmessi da zanzare e zecche : Incoraggiati dal cambiamento climatico, dal commercio e dai viaggi internazionali, gli insetti portatori di malattie si stanno diffondendo in parti sempre più ampie del mondo. Questo significa che un maggior numero di persone è esposto a infezioni virali, come febbre dengue, Chikungunya, Zika, febbre del Nilo occidentale, febbre gialla ed encefalite da zecche. Per molte di queste malattie, non ci sono ancora speciali vaccini o antivirali. Il ...

Perché l’impegno di Generali sul cambiamento climatico non è sufficiente : Assicurazioni Generali è la più grande compagnia assicurativa italiana, nonché una delle più grandi al mondo. Ha sedi in oltre 60 Paesi, 430 società e oltre 76 mila dipendenti. Stipula polizze vita, assicura la nostra automobile, forse la nostra casa e magari la nostra attività commerciale. Ma non solo. Generali ci assicura anche i cambiamenti climatici. Come? Finanziando ed assicurando impianti a combustibili fossili, soprattutto centrali e ...

Cambiamento climatico : l’estate durerà 6 mesi nel Mediterraneo orientale entro la fine del secolo : Il Mediterraneo orientale – un’area che copre Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano e Turchia meridionale – sta subendo enormi cambiamenti climatici destinati a influenzare notevolmente gli ecosistemi regionali e la salute umana. Secondo uno studio della Tel Aviv University, questi cambiamenti altereranno la durata dell’estate e dell’inverno nell’area entro la fine del secolo: l’estate durerà circa 6 mesi e l’inverno sarà ridotto a due mesi ...

clima : l’Ogs Trieste in Antartide per studiare i cambiamenti del plancton : Marina Monti-Birkenmeier, biologa marina del dipartimento Oce dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-Ogs di Trieste, torna in Antartide, imbarcata per due mesi sulla nave da ricerca tedesca “Polarstern”, per studiare gli effetti dei cambiamenti Climatici sul plancton. Partita oggi, la ricercatrice triestina fara’ scalo a Punta Arenas (Cile) dove si imbarchera’ alla volta del Mare di ...

Cambiamenti climatici : al via i lavori dell’Alleanza Solare Internazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...

Cambiamenti climatici - Macron : nuovi accordi globali entro il 2020 : Nell’ambito del viaggio ufficiale di quattro giorni in India, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che entro il 2020 si dovranno raggiungere in ambito Onu nuovi accordi globali che forniscano alla popolazione strumenti per rendere efficace la battaglia per contrastare i Cambiamenti climatici: lo riferisce l’agenzia di stampa Pti. In riferimento all’Accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici, il capo dello ...

“Cambia il clima in FVG” : entro fine secolo aumento della temperatura da 2 a 5°C e innalzamento del livello mare : E’ stato presentato oggi a Gorizia, nel corso di un convegno all’auditorium della Regione, uno studio sui cambiamenti climatici coordinato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa, cui hanno collaborato le università di Udine e di Trieste, il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e l’Istituto di Scienze Marine ...

Non dimentichiamo il cambiamento climatico e l’urgenza di misure per le città : L' Organizzazione Mondiale della Sanità e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti hanno pubblicato, con la collaborazione di un folto gruppo di esperti italiani, un primo rapporto sugli impatti del cambiamento climatico in Italia (Climate and health country profile for Italy, 2018).Tali impatti sono già in corso e tenderanno ad aggravarsi anche perché l'Italia è particolarmente vulnerabile per ...

Cambiamento climatico nel Parmense : "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" : L'articolo Cambiamento climatico nel Parmense: "Va affrontato con scienza e progresso agricolo" sembra essere il primo su ilParmense.net....