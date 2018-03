Il canto del cigno delle banche centrali Ultima Parte

“Il dolore di Carlotta”. Frizzi : la camera ardente. Migliaia di persone per l’estremo saluto a Fabrizio. Ma su tutti spiccava lei : la moglie accanto al feretro del suo amato : Una giornata difficile, di grande dolore per la famiglia di Fabrizio Frizzi. Ma forse un po’ di conforto è arrivato, grazie alle Migliaia di persone che sono giunte fuori dalla camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini per dare l’ultimo saluto all’amato Fabrizio. Non poteva mancare chiaramente Carlotta Mantovan, l’amata moglie e madre di Stella che oggi ha appena 5 anni e ha perso il suo papà. Al suo fianco il direttore ...

Hitler "leader straordinario" accanto a Gandhi - Nelson Mandela e Barack Obama in un libro per bambini : Un leader straordinario, al pari di Gandhi, Nelson Mandela e Barack Obama, tanto da meritare un posto in copertina nella rosa delle grandi personalità che hanno "provato a rendere il mondo migliore". Viene presentato così, Adolf Hitler, in un libro per bambini edito da Pegasus Publisher. La casa editrice indiana ha pubblicato un volume dal titolo "Leaders" che raccoglie undici biografie esemplari e annovera il dittatore tedesco tra ...

Nell'incanto del Museo Archeologico standing ovation per l'energia di Curreri-Fresu : Musica leggera e storia. L'imponente retaggio culturale del Museo Archeologico e le canzoni di De Andrè e Dalla. Un inestimabile tesoro del sapere 'casa' di un concerto dove Gaetano Curreri e Paolo ...

Una donna a capo dei musulmani del canton Vaud : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Techetechetè oggi al posto di L'Eredità di Frizzi/ “Ciao Fabrizio - l’amico della porta accanto” su Rai 1 : Su Rai1 non va in onda “L’Eredità”, il game show condotto da Fabrizio Frizzi: alle 18.50 lo speciale Techetechetè dal titolo “Ciao Fabrizio, l’amico della porta accanto”.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:21:00 GMT)

«Frizzolone» - presentatore della porta accanto che ci ha fatto compagnia|Quando la Rai si vergognò del suo show : Per tutti gli addetti ai lavori era «Frizzolone»: un modo per porre l’accento sulla sua simpatia. Credeva alla solidarietà, quella vera; non si è mai atteggiato a fenomeno; ha saputo, più di ogni altra cosa, tenere compagnia

Fabrizio Frizzi - il presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi : «Frizzolone», per tutti gli addetti ai lavori era Frizzolone, un modo per porre l'accento sulla sua simpatia, sull'aria da eterno ragazzo, sui modi da bravo presentatore sempre sorridente, bonario. In ...

Fabrizio Frizzi : «Dopo l'ischemia lotto per vedere mia figlia crescere» | Il presentatore della porta accanto : Due mesi fa, il 25 gennaio, Fabrizio Frizzi concesse al Corriere un'intervista in occasione del suo 60° compleanno, il 5 febbraio. La ripubblichiamo oggi, dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta ...

«Frizzolone» - presentatore della porta accanto che ha tenuto compagnia a tutti noi : Per tutti gli addetti ai lavori era «Frizzolone»: un modo per porre l’accento sulla sua simpatia. Credeva alla solidarietà, quella vera; non si è mai atteggiato a fenomeno; ha saputo, più di ogni altra cosa, tenere compagnia

ZH : 367 milioni eccedenze nel consuntivo 2017 del cantone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Stipendio di Fabio Fazio bocciato da cantone/ Il silenzio del conduttore : la Rai replica : Lo Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone: il conduttore resta in silenzio in attesa della nuova puntata di Che tempo che fa. La Rai replica con una nota ufficiale.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:25:00 GMT)

STIPENDIO DI FABIO FAZIO BOCCIATO DA cantoNE/ "Alcun danno all'erario" : la replica della Rai : Lo STIPENDIO di FABIO FAZIO BOCCIATO da CANTONE: “Elementi di criticità, la Corte dei Conti indaghi!”, ed intanto gli ascolti di Che Tempo che fa subiscono un "crollo"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Gemelli muoiono nella notte : trovati accanto al fratellino. Le cause della tragedia : Charlie e Noah Owen avevano solo cinque mesi quando sono morti. A trovarli è stata la loro mamma, accanto all'altro Gemellino, Ethan. Secondo quanto stabilito a distanza di mesi, i due piccoli erano fortemente debilitati perché nati prematuri. La madre: "Darei tutto per abbracciarli almeno solo un'altra volta".Continua a leggere

L'incanto dell'acqua nelle note e sui disegni in piazza Virginio a Cuneo : Si fa musica e si disegna in piazza Virginio a Cuneo, ispirati dall'acqua e dai profili di una città che oggi , giovedì 22 marzo, , "Giornata mondiale dell'acqua", è fortunatamente baciata dal sole. ...