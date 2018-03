Il cameriere che divide il Canada «Non sono sgarbato | sono francese»

Grand Hotel et de Milan - le cameriere : “Pagate a cottimo per ogni camera che puliamo e senza pause”. La società nega : “Ci sono volte in cui la vescica mi fa davvero male perché trattengo la pipì per tutto il giorno”, “Siamo in molte, ormai, ad avere paura quando andiamo a lavoro”, “Come posso sapere se pagherò l’affitto se non ho la certezza di quanto avrò in busta paga?”. Siamo al Grand Hotel et de Milan di via Manzoni, storico albergo Milanese a due passi dalla Scala e dal quadrilatero della moda, forse tra i più noti 5 stelle lusso della città. ...