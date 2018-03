huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: I segnali M5S rispediti al mittente dal Pd compatto. Renzi: 'Impossibile, lo dicono i numeri' - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: I segnali M5S rispediti al mittente dal Pd compatto. Renzi: 'Impossibile, lo dicono i numeri' - HuffPostItalia : I segnali M5S rispediti al mittente dal Pd compatto. Renzi: 'Impossibile, lo dicono i numeri' - gaetano_rizza : Con il #rosatellum vincono i gruppetti sfigati di perdenti riuniti. @matteosalvinimi #Salvini, con FI ridotta al lu… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "I numeri sono quelli...". Il ragionamento che fa Matteoprima di lasciare il Senato dopo la votazione su questori e vicepresidenti è fatto di numeri, appunto, più che di parole. Ed è questo: "Serve il 90 per cento dei gruppi parlamentari del Pd per fare un governo con il M5S. Se anche qualcuno nel Pd facesse un accordo, vuoi che il senatore di Rignano non riuscirebbe a tenere con sé almeno 7 dei suoi?". Insomma, 7ani sarebbero sufficienti a bloccare qualsiasi eventuale tentazione di intesa con tra i dem e il M5S. Tentazione che oggi non trapela, nemmeno tra i non-ani.Idel M5S verso i Dem ("Delrio interlocutore", dicevano stamane riferendosi al capogruppo appena eletto alla Camera) finiscono nella rete die si trasformano in fumo. Anche perché la mossa pentastellata di non offrire ai democratici nemmeno un posto da ...