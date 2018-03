I rapporti sono peggiorati ma le ritorsioni si fermeranno

Maxi Lopez : 'I rapporti con Wanda Nara ancora non sono buoni' : MILANO - Ha parlato dei rapporti con la ex moglie, dicendo che 'ancora non sono buoni', l'attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez , nella deposizione di stamattina nel processo milanese a carico di Wanda ...

Domenica In - Cristina Parodi/ “Gli ascolti sono buoni - e sui rapporti con mia sorella…” : Domenica In, parla Cristina Parodi: “Gli ascolti sono buoni, e sui rapporti con mia sorella…”. Le dichiarazioni della conduttrice del programma di Rai Uno alla rubrica Controluce(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:06:00 GMT)

Londra rompe i rapporti con Mosca. May caccia 23 diplomatici : «Sono spie non dichiarate» : È la seconda più grossa espulsione nella storia della Gran Bretagna. La premier ha anche revocato ogni invito al ministro degli Esteri russo Lavrov. Ha inoltre annunciato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di Russia 2018...

Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono in ritardo di 6 minuti. La colpa? Dei rapporti tesi tra la Serbia e il Kosovo : Gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo da metà gennaio a oggi per colpa di Serbia e Kosovo. E al problema, per il momento, non c’è soluzione. Dalla Turchia all’Olanda, passando per la Polonia e l’Italia fino alla Spagna, in 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo continuano ad esserci continue deviazioni al valore medio dei 50 Hz che permettono un funzionamento preciso degli ...

Padoan : 'I rapporti con l'Ue sono soggetti a politica fiscale e riforme' : Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato ospite della redazione de La Stampa . Ecco un estratto sul tema del negoziato con l'Unione europea.

Manchester United - Mourinho chiarisce : 'E' una bugia che i rapporti con Pogba non sono buoni' : 'Posso parlare per Paul senza alcun tipo di problema. Accetta di non star giocando bene nelle ultime partite e questo è quanto. È una grande bugia che la nostra relazione non sia buona, è una grande ...