I numeri del Parlamento

Formula 1 - GP Australia : i numeri del podio di Melbourne : Vettel, Hamilton e Raikkonen sommano tra loro 310 piazzamenti a podio , Vettel 100, Hamilton 118, Raikkonen 92, , ma solo in tre occasioni sono saliti sul podio tutti assieme : Ungheria 2013, Austin ...

I numeri della politica e quelli dell'economia : L'elezione dei presidenti di Camera e Senato ha concluso una lunga fase elettorale. Sulla formazione del nuovo governo tornano a contare i numeri dell'economia. GIANNI CREDIT (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 05:50:00 GMT)Dentro il boom dell'export c'è anche il Sud, di G. CreditSe i corpi intermedi si rimettono in marcia, di G. Credit

Estrazioni Superenalotto di oggi - 27 marzo 2018 : i numeri vincenti del concorso n.37

Nuove tecnologie e lavoro : i numeri della rivoluzione che avanza : In generale, sia nei paesi sviluppati sia negli emergenti, in occasione di ogni cambiamento strutturale dell'economia l'occupazione ha subito rilevanti modifiche nei valori assoluti e nella ...

Le regole del delitto perfetto finirà con la 5ª stagione? Uno sguardo ai numeri del season finale : Le regole del delitto perfetto ha chiuso la sua quarta stagione ormai più di una settimana fa, momento a partire dal quale tutti i fan della serie hanno cominciato a farsi la fatidica domanda sull'eventuale rinnovo della serie per una quinta stagione. Se però lo showrunner Pete Nowalk ha già cominciato a disseminare indizi sui prossimi misteri a partire proprio dall'ultimo episodio di HTGAWM 4, parlando poi in un'intervista delle sue idee per ...

Plastica - il valore del riciclo ha numeri importanti : Teleborsa, - La Plastica ha "consentito al mondo di fare grandi passi avanti per cui è un materiale di cui oggi non vedo come si possa fare a meno", anche se spesso "la troviamo dove non dovremmo ...

I numeri per capire il voto nell’Italia del sud : Dal giorno dopo le elezioni, gli occhi sono puntati sul meridione. Per capire cosa abbia diviso il paese a metà può essere utile mettere insieme alcuni dati. Leggi

