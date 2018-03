I Maneskin live all' Hiroshima Mon Amour

Maneskin - Damiano si esibisce in una pole dance con tacchi a spillo nella prima data live. Ma l’effetto non è proprio glam : Bello bello in modo assurdo, per dirla alla Zoolander. Così Damiano dei Maneskin, almeno stando alla pioggia di ormoni che intasa le bacheche social ogni volta che il nostro si mostra. Il cantante della band seconda classificata all’ultima edizioni di XFactor semina feromoni con un solo sguardo, sovra eccita il pubblico con un movimento delle natiche. Almeno, così è se si pensa alle esibizioni fatte al talent di Sky. Le luci, i costumi, le ...