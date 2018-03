I Deputati e Senatori della XVIII legislatura

Quanto costano senatori e Deputati eletti il 4 marzo : Non solo per grillini e leghisti, ma sopratutto per loro (perché M5S e Lega sono stati i partiti col maggior numero di novelli in Parlamento), la legislatura appena iniziata rappresenta una garanzia salariale, grazie al trattamento economico...

Deputati e Senatori della XVIII legislatura : Cambia volto il Parlamento italiano dopo le elezioni del 4 marzo 2018: Deputati e Senatori risultano rinnovati per il 65 per cento, sono più giovani, 44 anni l'età media alla Camera e 52...

Deputati e Senatori della XVIII legislatura : Cambia volto il Parlamento italiano dopo il voto del 4 marzo 2018: Deputati e Senatori risultano rinnovati per il 65 per cento, sono più giovani, 44 anni l'età media alla Camera e 52 al Senato, ci sono...

Parlamento - chi sono i nuovi Deputati e senatori/ Boom M5s e Lega : più giovani - laureati e professionisti : Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:04:00 GMT)

Nuovo Parlamento - l'identikit di Deputati e senatori al debutto : • M5S TRA LAUREATI E PASTORI Diversamente dal 2013, la valanga di parlamentari a 5 stelle viene dal mondo delle professioni e ha in media titoli di studio più alti e spesso sono laureati. Ma tra ...

Prima riunione M5s - Deputati e senatori arrivano tutti a bordo di taxi : 'Chiamatemi onorevole' : In poche ore, nel mondo pentastellato, non ci sono più i mezzi pubblici, le passeggiate tra i "cittadini" e dal vocabolario sembra essere sparita anche la parola "portavoce", come si facevano ...

Prima riunione M5s - Deputati e senatori arrivano tutti a bordo di taxi : "Chiamatemi onorevole" : L'assemblea dei nuovi eletti M5s inizia con un corteo di taxi. tutti i deputati e i senatori arrivano davanti l'hotel Parco dei principi a bordo delle auto bianche e naturalmente si fanno dare la ricevuta per il rimborso. Le macchine sono talmente tante che intasano il lussuoso ingresso dell'albergone nel cuore dei Parioli di Roma. Una neo deputata, tailleur e tacchi a spillo, scende dall'auto: "Come mi chiamo? Chiamatemi onorevole". In poche ...

Governo. Al centrodestra servono 64 Deputati e 24 senatori : Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche 2018 ma non è autosufficiente. A Montecitorio la soglia per la maggioranza assoluta

Come vengono eletti Deputati e senatori nei collegi del Rosatellum : Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si vota, a differenza delle precedenti elezioni, con il nuovo sistema misto, parte proporzionale e parte...

Elezioni - che rebus : come vengono eletti Deputati e senatori nei collegi del Rosatellum : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si ...

Elezioni - che rebus : come vengono eletti Deputati e senatori nei collegi in breve : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si ...

Elezioni - che rebus : ecco come vengono eletti Deputati e senatori spiegato in breve : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si ...