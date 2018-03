I benefici dei semi di Canapa | ecco come utilizzarli

benefici del mallo di noci per la cura della pelle e dei capelli : Il mallo di noci è la parte carnosa che racchiude il frutto dell’albero di noce. Viene utilizzata non tanto per uso alimentare, quanto in ambito estetico e medico. Il mallo presenta un colore verde in un primo momento, poi si scurisce di una tonalità vicina al marrone scuro a causa dell’azione dei tannini, sostanze responsabili del sapore amaro di questo prodotto. Il mallo di noce contiene numerose sostanze, dai flavonoidi allo juglone, ...