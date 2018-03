I 95 anni dell' Aeronautica Militare con le Frecce a Firenze

7 donne tra i 28 e i 65 anni parlano onestamente dell’essere single : Questo post è apparso per la prima volta su HuffPost USA ed è stato tradotto dall'inglese da Milena SanfilippoCirca la metà degli americani è single, e metà di quelli che si sposano finiscono per divorziare. Eppure le donne single intorno ai trent'anni devono schivare continue domande sui loro compagni (o sull'assenza di un compagno) da parte di colleghi, genitori e delle nonne che hanno come unico obiettivo ...

7 donne tra i 28 e i 65 anni parlano onestamente dell’essere single : Questo articolo è apparso per la prima volta su HuffPost USA ed è stato tradotto dall'inglese da Milena SanfilippoCirca la metà degli americani è single, e metà di quelli che si sposano finiscono per divorziare. Eppure le donne single intorno ai trent'anni devono schivare continue domande sui loro compagni (o sull'assenza di un compagno) da parte di colleghi, genitori e delle nonne che hanno come unico ...

Da otto anni riscuoteva la pensione della madre morta : truffa da 32mila euro : Negli ultimi otto anni, dal 2010 ad oggi, aveva continuato a percepire la pensione Inps della madre morta: una maxi truffa da 32mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Protagonista della vicenda un...

Da otto anni percepiva la pensione della madre morta : truffa da 32mila euro : Negli ultimi otto anni, dal 2010 ad oggi, aveva continuato a percepire la pensione Inps della madre morta: una maxi truffa da 32mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo. Protagonista della vicenda un...

Intitolato al dottor Giovanni Notaro il reparto di Radiologia dell'ospedale di Lamezia Terme : Un tempo era la scienza delle ombre, oggi è una specialità molto tecnologica, grazie all'utilizzo di Tac, risonanza magnetica e altri sofisticati tipi di diagnostica strumentale che aiutano i clinici ...

Palermo - incassava la pensione della madre morta da otto anni : Sequestrati beni per 32mila euro al figlio di una signora spirata nel 2010. La truffa è emersa nel corso delle pratiche di successione ereditaria

Palermo. Incassava la pensione della madre morta da anni : Palermo. Incassava la pensione della madre morta da anni – Continuava ad incassare la pensione della madre morta da anni. Su delega della Procura di... L'articolo Palermo. Incassava la pensione della madre morta da anni proviene da Roma Daily News.

Golf - il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam : La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande Golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro ...

Roma - l’asilo dell’orrore. Vergogna allo stato puro. “Ecco cosa faceva ai bambini”. In manette un uomo di 25 anni : Orrore allo stato puro in un asilo di Roma. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un maestro 25enne. L’accusa è pesantissima. A far scattare le indagini i racconti delle bambine ai genitori che, allarmati, hanno avvertito le autorità per fare piena luce. L’uomo è accusato di aver compiuto atti sessuali con le sue piccole alunne. L’ordinanza ...

Italiani uccisi in Libia - chiesti 2 anni per i vertici della Bonatti : “Cooperazione colposa nel delitto” : Tre condanne a due anni, una richiesta di rinvio a giudizio e un parere favorevole per un patteggiamento. Sono le richieste della Procura di Roma nel procedimento a carico di quattro componenti del cda della società Bonatti e del loro responsabile della Libia per l’azienda di Parma per il caso del rapimento di quattro tecnici Italiani, conclusosi con la morte di due di loro, avvenuto in Libia nel 2015. Gli imputati sono tutti accusati di ...

VIAGGI E LUSSO CON PENSIONE DELLA NONNA MORTA/ Torino - incassa da 10 anni l’assegno : truffa da 210mila euro : truffa ai danni dell'Inps: un 40enne per dieci anni ha percepito la PENSIONE DELLA NONNA MORTA senza chenessuno se ne accorge, ci ha pensato la Guardia di finanza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:15:00 GMT)

In Calabria le «vacche sacre» della ‘ndrangheta catturate (dopo 40 anni)| Video : Un migliaio di bovini liberi di girare e fare danni ovunque. Senza ostacoli perché le bestie oggi inselvatichite apparterrebbero ai vecchi boss. «Colpito un simbolo del potere mafioso sul territorio»

Torino - per dieci anni ha ritirato la pensione della nonna morta : denunciato : Torino, per dieci anni ha ritirato la pensione della nonna morta: denunciato Torino, per dieci anni ha ritirato la pensione della nonna morta: denunciato Continua a leggere

Torino - incassa pensione della nonna morta per 10 anni/ Inps - denunciato 40enne : in tasca 210mila euro : Truffa ai danni dell'Inps: un 40enne per dieci anni ha percepito la pensione della nonna morta senza chenessuno se ne accorge, ci ha pensato la Guardia di finanza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:25:00 GMT)