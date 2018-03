Huawei | parla il ceo Richard Yu |  «Diventeremo numero uno anche senza gli Stati Uniti»

Possibile data ufficiale per Huawei P10 Lite TIM e aggiornamento Oreo : parla l’operatore : In queste settimane si è parlato moltissimo di uno smartphone come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Nonostante tutti abbiano dato per scontato da sempre che il device potesse ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, fino a questo momento nessun canale ufficiale ci aveva dato riferimenti sul calendario in grado di fare chiarezza sulla vicenda, ma oggi 9 marzo finalmente possiamo fare luce quantomeno sui modelli brandizzati ...