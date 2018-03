Honda Insight - Entro l' estate sbarca negli States

quattroruote

(Di mercoledì 28 marzo 2018) A Detroit era apparsa la concept, al Salone di New York debutta il modello di serie. Parliamo della nuova, che rinnova l'impegno della Casa giapponese verso i modelli elettrificati. Il lancio commerciale americano è previsto per l', mentre non si conoscono ancora i dettagli relativi al possibile sbarco in Europa. Maggiore confort. La piattaforma modulare è quella comune alla Civic, ma è stata adattata allalavorando sul confort e sulla silenziosità. La massa rimane contenuta anche grazie al cofano realizzato in alluminio, mentre sono previsti materiali isolanti aggiuntivi nei parafanghi e nel pavimento. Le sospensioni adottano lo schema MacPherson anteriore e multi-link posteriore, che sulla versione di punta sono completate da speciali supporti elastici che esaltano ulteriormente il comfort. Due motori elettrici. Il powertrain ibrido di terza ...