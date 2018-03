“Ha barato davanti a Stefano De Martino | rimasto muto” | c’è la prova Isola dei Famosi

caffeinamagazine

: fan di francesca e dei fumosi ma non vi vergognate a scrivere che alessia ha barato ? siete scorretti e vipere , mi fate schifo #isola - GiusiZambuco : fan di francesca e dei fumosi ma non vi vergognate a scrivere che alessia ha barato ? siete scorretti e vipere , mi fate schifo #isola - veritadeifatti : Isola, altra bufera: 'Alessia Mancini ha barato sotto gli occhi di De Martino, e lui...'. - giadinagrisu : RT @tempoweb: #isoladeifamosi senza tregua, ancora una bufera social per irregolarità '#AlessiaMancini ha barato' -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)dei, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si comincia con un tributo a Fabrizio Frizzi (il conduttore è morto all’età di 60 anni nella notte tra domenica e lunedì) e con Mara Venier che non trattiene le lacrime, si finisce con l’eliminazione di Simone Barbato e tre nuove nomination. Questa settimana si sfidano al televoto Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian. In mezzo, tra le altre cose, critiche infinite all’outfit della padrona di casa. Come a ogni ...