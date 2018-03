Gruppi misti | a LeU le due presidenze

ilgiornale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Roma Sarà per effetto del Rosatellum bis, sarà per una campagna elettorale poco indovinata. Fatto è che il gruppo misto di Camera e Senato infoltisce i suoi ranghi. Almeno rispetto alla passata legislatura. A Palazzo Madama si passa dai sette senatori del 15 marzo 2013 agli attuali 10. A Montecitorio, invece, all'inizio della XVII legislatura i componenti erano 27 mentre ora sono 9 in più. L'esperienza ci insegna che sono numeri destinati a gonfiarsi. Tanto che a Montecitorio, al febbraio scorso, si contavano 60 deputati. Una transumanza, questa, che si spiega con le divergenze politiche all'interno deidi origine e che, a volerlo rendicontare con acribia offrirebbe tra le pagine più significative (e suggestive) della storia politica degli ultimi lustri. A Montecitorio ieri è stato eletto come presidente del gruppo Federico Fornaro di Liberi e Uguali. E non poteva che essere ...