Grande Fratello 15 | i possibili concorrenti

Torna il Grande Fratello "Nip" : data - cast - anticipazioni e tutte le informazioni : Torna in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

Grande Fratello - nip - - tra i nomi l'ex gieffina e l'ex tronista : Torna il Grande Fratello , nip - 'non important person' , e lo condurrà Barbara D'Urso . A un mese di distanza dalla messa in onda, ecco le prime indiscrezioni: inquilini semi-vip fra i quali ...

Grande Fratello 15 : ecco i nomi dei primi concorrenti : Arrivano le prime anticipazioni sui nuovi concorrenti del reality, dal 23 aprile in prima serata su Canale 5

Nel segno della nostalgia il primo spot del Grande Fratello con Barbara D’Urso : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T15:30:59+00:00 ROMA – È nel segno della nostalgia il primo spot del Grande Fratello con Barbara D’Urso. La conduttrice sarà alla guida della nuova edizione non vip del reality che partirà ad aprile. Un ritorno gradito da molti fan del programma che l’hanno seguita per ben tre edizioni: dalla terza alla quinta. […]

Grande Fratello 2018 : Guendalina Tavassi e Marco Cucolo concorrenti? : Guendalina Tavassi e Marco Cucolo concorrenti del Grande Fratello 15? Lunedì 23 aprile torna in prima serata su Canale 5 la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Un Grande ritorno sulla rete ammiraglia del Biscione del padre di tutti i reality che ha dato a tanti sconosciuti la possibilità di diventare dei veri e propri personaggi dello spettacolo, altri invece sono stati destinati all’inesorabile oblio. Da due ...

Grande Fratello 15 - il promo con Barbara d'Urso (video) : Il promo del #GF15 con @carmelitadurso ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/xiHvYgk1yM— LALLERO (@SeeLallero) 26 marzo 2018 Si compone il puzzle della quindicesima edizione del Grande Fratello, fino ad ora sappiamo che si farà e che la sua data di partenza dovrebbe essere il 23 aprile salvo ulteriori cambiamenti (Mediaset ne sa qualcosa già con l'Isola dei Famosi) e sappiamo soprattutto chi ci sarà a guidarla: Barbara ...