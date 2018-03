GOVERNO | SALVINI “DI MAIO DOVE TROVI 90 VOTI?” Pd “no incontri con M5s” | replica

GOVERNO - scontro su vicepresidenze Salvini : a Di Maio mancano 90 voti Il candidato premier M5S : a lui ne bastano 50 del Pd? Auguri : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

"Macché GOVERNO Salvini-Di Maio Ipotesi solo tecnica - non politica" 'Voto a ottobre? Una possibilità su 3' : Marcello Veneziani ad Affaritaliani.it: governo Salvini-Di Maio? "Non penso proprio che nascerà. E' un'Ipotesi tecnicamente possibile ma politicamente molto difficile. Non vedo una soluzione preferenziale e tantomeno quella più logica..." Segui su affaritaliani.it

GOVERNO - Salvini a Di Maio : “Da solo dove va? Gli mancano 90 voti - a noi 50”. Replica : “Vuole quelli di Renzi? Auguri” : Uno scambio di “auguri” al vetriolo tra Salvini e Di Maio come sintesi della complicatissima partita per la formazione di una maggioranza. A dare il via a botta e risposta tra i due leader, lontani dalle telefonate costanti della scorsa settimana per la trattativa sulle presidenze delle Camere, è stato il segretario leghista questa mattina dalle colonne del Corriere: “Il Pd ha perso, sarebbe davvero bizzarro che una forza che ...

GOVERNO - Salvini : "Lega va da sola al Colle e ci sarò pure io" : "Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così... poi vediamo...". Matteo Salvini conferma che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte. E sull'ipotesi di un Governo Di Maio che cerca voti in Parlamento, Salvini replica: "Ma da solo Di Maio dove va. Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".

GOVERNO - Salvini-Di Maio/ Consensi sù - rischio nuove elezioni : duello Lega-M5s - “partiamo dai punti fermi” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “ritorno al voto? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Gianni Letta - la manovra per il GOVERNO tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...