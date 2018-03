Governo | Salvini-Di Maio Consensi sù | rischio nuove elezioni | duello Lega-M5s | “partiamo

Gianni Letta - la manovra per il Governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Salvini e Di Maio competono per la premiership - devono dipanare questa vicenda” : “La situazione politica che si sta determinando è molto chiara: mi sembra che Salvini e Di Maio si siano dati reciproche disponibilità in termini programmatici, oggi credo che tra loro si sia aperta la corsa alla premiership, a loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene le nostre volontà, ma lavoriamo con responsabilità dentro le aule parlamentari”. Così Andrea Marcucci, capogruppo neoeletto al Senato del Pd a margine della ...

SALVINI - Governo : “RITORNO AL VOTO? AL 50%”/ Duello M5s-Lega : “Di Maio col Pd? Auguri” : GOVERNO, Duello e dialogo tra SALVINI e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “RITORNO al VOTO? Al 50%..". Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Governo - duello M5s-Lega/ Di Maio - “sarò premier” : Salvini - “i grillini sono ragionevoli”. Vertice dopo Pasqua : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “i grillini sono ragionevoli”. Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il Vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:29:00 GMT)

Salvini : "M5s al Governo con il Pd? Al 50% si torna alle urne" : Dopo il veto di Di Maio su Forza Italia, si raffredda la pista che può portare ad un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, prende atto della posizione di Di Maio e in un'intervista al Corriere avanza l'ipotesi di un ritorno alle urne: "La probabilità di tornare al voto a oggi è al 50 per cento. Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si ...

Matteo Salvini : 'Gentiloni? Un Governo scaduto che continui a fare scelte è una cosa da matti' : 'Mi dicono che un governo scaduto e senza voti continui con grandi infornate di nomine e di promozioni a fare scelte nei ministeri , nelle burocrazie, nelle società, in Rai. Una cosa da matti '. ...

Nuovo Governo - Salvini : “Ritorno al voto? Oggi è al 50 per cento. Se Di Maio vuole governare col Pd - auguri” : Dopo l’elezione dei presidenti delle Camere, le temperature tra Lega e M5s diventano più fredde, quasi gelide. Anzi, secondo Matteo Salvini, la probabilità di tornare alle urne a Oggi sono “al 50 per cento“. Il segretario del Carroccio, intervistato dal Corriere della Sera, garantisce che “non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si sappia che se mi rendessi ...

[Il punto] Il ritorno di Verdini : "Salvini e Di Maio faranno un passo indietro e nascerà il Governo" : ... o uno gli Esteri e uno si prende l'Economia". Chissà se parleranno anche di questo i due capi politici di Lega e M5s quando si vedranno dal vivo, a metà della settimana prossima, "alla Camera o al ...

Un italiano su tre vuole il Governo M5S-Lega Di Maio preferito a Salvini come premier : A quasi un mese dalle elezioni cosa rispondono gli italiani alle domande sui possibili scenari politici? Chi vedrebbero come premier? Quasi uno su tre ritiene che, tra le possibili forme di governo, la più utile al bene del Paese possa essere quella che vede come protagonisti i due vincitori, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla carica di president...

Il ‘compagno’ Amendola favorevole al Governo Salvini-Di Maio Video : Che #claudio Amendola abbia votato Liberi e Uguali alle ultime elezioni politiche è una notizia che non stupisce, vista la sua nota e dichiarata militanza politica a sinistra. Quello che stupisce, invece, sono i giudizi lusinghieri che l’attore romano, figlio del grande Ferruccio #Amendola, ha riservato nei confronti del M5S ma, soprattutto, in quelli di Matteo Salvini [Video] durante la trasmissione di La7, L’aria che tira, condotta da Myrta ...

Governo - M5s : “Di Maio premier o niente”/ Duello con Salvini - i "responsabili 3.0" e l'asse col Pd : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:46:00 GMT)

Luigi Di Maio - la dura risposta a Matteo Salvini : 'Io ho preso il 32% - il Governo sia espressione della volontà del popolo' : Un brusco stop. Una doccia gelida, per il leader grillino Luigi Di Maio , che in mattinata - e in buona sostanza - ha affermato: ' O io premier o niente '. A rispondergli, infatti, è Matteo Salvini , ...

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Governo - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)