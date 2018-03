Governo | Salvini a Di Maio | “Da solo dove va? Gli mancano 90 voti | a noi 50” Replica

Di Maio : Salvini vuole Governo con Renzi e Berlusconi? Auguri : Roma, 28 mar. , askanews, 'Salvini dice che gli bastano 50 voti. vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!' Lo ha scritto su Twitter il candidato premier ...

Di Maio : Salvini vuole un Governo con Renzi e Berlusconi? Auguri : Roma, 28 mar. , askanews, 'Salvini dice che gli bastano 50 voti. vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!' Lo ha scritto su Twitter il candidato premier ...

Governo - Salvini : "Lega va da sola al Colle e ci sarò pure io" : "Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così... poi vediamo...". Matteo Salvini conferma che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte. E sull'ipotesi di un Governo Di Maio che cerca voti in Parlamento, Salvini replica: "Ma da solo Di Maio dove va. Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".

Gianni Letta - la manovra per il Governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Salvini e Di Maio competono per la premiership - devono dipanare questa vicenda” : “La situazione politica che si sta determinando è molto chiara: mi sembra che Salvini e Di Maio si siano dati reciproche disponibilità in termini programmatici, oggi credo che tra loro si sia aperta la corsa alla premiership, a loro dipanare questa vicenda, noi conosciamo bene le nostre volontà, ma lavoriamo con responsabilità dentro le aule parlamentari”. Così Andrea Marcucci, capogruppo neoeletto al Senato del Pd a margine della ...

Salvini : "M5s al Governo con il Pd? Al 50% si torna alle urne" : Dopo il veto di Di Maio su Forza Italia, si raffredda la pista che può portare ad un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, prende atto della posizione di Di Maio e in un'intervista al Corriere avanza l'ipotesi di un ritorno alle urne: "La probabilità di tornare al voto a oggi è al 50 per cento. Non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si ...

Matteo Salvini : 'Gentiloni? Un Governo scaduto che continui a fare scelte è una cosa da matti' : 'Mi dicono che un governo scaduto e senza voti continui con grandi infornate di nomine e di promozioni a fare scelte nei ministeri , nelle burocrazie, nelle società, in Rai. Una cosa da matti '. ...

Nuovo Governo - Salvini : “Ritorno al voto? Oggi è al 50 per cento. Se Di Maio vuole governare col Pd - auguri” : Dopo l’elezione dei presidenti delle Camere, le temperature tra Lega e M5s diventano più fredde, quasi gelide. Anzi, secondo Matteo Salvini, la probabilità di tornare alle urne a Oggi sono “al 50 per cento“. Il segretario del Carroccio, intervistato dal Corriere della Sera, garantisce che “non è quello per cui io lavoro e non faccio di certo il calcolo che nelle urne incasserei di più. Ma si sappia che se mi rendessi ...

[Il punto] Il ritorno di Verdini : "Salvini e Di Maio faranno un passo indietro e nascerà il Governo" : ... o uno gli Esteri e uno si prende l'Economia". Chissà se parleranno anche di questo i due capi politici di Lega e M5s quando si vedranno dal vivo, a metà della settimana prossima, "alla Camera o al ...