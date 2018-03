Governo | consultazioni dal 4 aprile | tensione al Senato per l' elezioni dei vicepresidenti

Dal 3 aprile le consultazioni. Per il nuovo Governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

Consultazioni e Governo : tutti gli scenari possibili : L'elezione dei Presidenti di Camera e Senato apre una nuova fase che dovrebbe portare, finalmente, alla costituzione del nuovo governo. La scelta della seconda e terza carica dello Stato era indispensabile per poter permettere al Presidente della Repubblica di avviare le Consultazioni. Oggi stesso, dopo l'elezione di Maria Elisabetta Casellati a Palazzo Madama e di Roberto Fico a Montecitorio, Sergio Mattarella li riceverà per un primo ...

Nuovo Governo - adesso cosa succede? Consultazioni e non solo : tutte le tappe : Dopo l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato il primo passaggio istituzionale sono state le dimissioni dell'ormai ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che è salito al Quirinale per ...

Di Maio e Salvini - prove di patto per il Governo con nodo premier : le consultazioni dopo Pasqua : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Riunioni - consultazioni e fiducia : il calendario giorno per giorno fino al nuovo Governo : I presidenti di Camera e Senato sono stati eletti, il premier Paolo Gentiloni, come da prassi, si...

Le tappe verso il nuovo Governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Governo - Quirinale : consultazioni subito dopo Pasqua : Le consultazioni partiranno subito dopo Pasqua. E' questo l'orientamento del Quirinale dopo l'elezione dei presidenti delle Camere. Lo si considera infatti un tempo congruo visto le incombenze ...

Governo - le prossime tappe : gruppi parlamentari - capigruppo e uffici di presidenza. Dopo Pasqua le consultazioni : L’elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni di Paolo Gentiloni nelle mani del capo dello Stato danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo Governo. Le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbero partire subito Dopo Pasqua. Ecco le tappe. I gruppi CONVOCATI IL 27 MARZO – Alla Camera i deputati devono ...

Ecco quali sono le tappe verso il nuovo Governo : consultazioni il 3 aprile : Parte con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, il countdown verso la formazione dell'esecutivo dopo il voto del 4 marzo. I tempi sono incerti per parlare della prima cerimonia della ...

Verso il nuovo Governo : a breve via alle consultazioni al Quirinale : Il prossimo 3 aprile, presumibilmente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, darà il via alle consultazioni e ascolterà i vari gruppi parlamentari che lo guideranno nella scelta per il conferimento dell'incarico di governo. Ecco tutte le tappe.Continua a leggere

Governo : si insediano Camere - conto rovescia per consultazioni Mattarella : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Con l’insediamento delle nuove Camere in programma venerdì prossimo, scatta il conto alla rovescia per l’avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare la possibilità di arrivare alla formazione di un nuovo Governo, dopo le elezioni del 4 marzo scorso.Prima dovranno costituirsi i Gruppi parlamentari, con l’elezione dei rispettivi vertici, e ...

Elezioni 2018 - le consultazioni : quale Governo e quale premier? : E adesso? Dalle urne del 4 marzo è uscito un risultato tale da render molto complessa la formazione del nuovo governo. La sola certezza è che non ci sarà un esecutivo di centro-sinistra a causa della debacle del Partito Democratico. Che alla luce dei risultati rappresenta peraltro da solo la coalizione: un dato delle Elezioni 2018 è pure che il centro, l’area cosiddetta moderata – tanto in coalizione col Pd quanto nel centro-destra – è ...